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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس النيابة الإدارية: استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضي

التقى المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، مدير وأعضاء إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.

 

وخلال هذا اللقاء، استعرض المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، استراتيجية التحول الرقمي بالنيابة الإدارية وما تم من خطوات خلال المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة للعمل بعدة محافظات شملت محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، فضلاً عن المستهدف في المرحلة المقبلة التي تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء لتتسع بعد ذلك لكافة محافظات الجمهورية تباعاً.

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وأكد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة العمل بالنيابة الإدارية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد بما من شأنه التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن اللقاء يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

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هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية المستشار أحمد عطوة – المستشار عزت أبو زيد التكنولوجيا الحديثة

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