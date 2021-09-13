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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

افتتاح مؤتمر المسئولين عن حقوق الانسان بوزارات الداخلية العربية.. الأربعاء

صدى البلد

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

 

ويشارك في هذا المؤتمر المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

 

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله من بينها: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19، دليل عربي استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان وتصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه كل من الدول الأعضاء لتجاربها في هذا المجال.

 

كما يناقش المؤتمر مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، ومن المقرر أن ترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

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لأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وزراء الداخلية العرب حقوق الإنسان المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان جامعة الدول العربية

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