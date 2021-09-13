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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين أشعلوا النيران في مبنى سكني بالمقطم

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بتهمة إشعال النيران عمدًا في مبنى مسكون في المقطم لجلسة 8 نوفمبر.


وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين  جمال ابراهيم عليوة وعادل ابراهيم الغويط وأسامة محمد ابو صافي وأمانة سر أحمد فهمي و محمود عبد الرشيد.


وأوضح أمر الإحالة الصادر، أن المتهمين بدائرة قسم المقطم قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات .

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وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه علي ارتكاب تلك الجريمة واتفقوا معه علي ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعه وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .


وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين بالقضية وهم كلا من "محمد.ع" عامل و "كامل .م' وشهرته رامي و" هاني .م" و" صلاح .ع "حسب ترتيبهم بأمر الإحالة .

محكمة جنايات القاهرة المقطم المستشار هشام عبد المجيد ة قسم المقطم

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