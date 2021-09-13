1.2 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية اليوم

بلغت قيمة تداول الأسهم المقيدة في البورصة المصرية داخل المقصورة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، نحو 1.2 مليار جنيه من خلال كمية تداول بلغت 384 مليون سهم بتنفيذ 45451 عملية تداول.. وارتفع أداء أسهم 117 شركة مقيدة فيما تراجع أداء أسهم 40 شركة مقيدة ولم يتغير أداء أسهم 40 شركة مقيدة.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 2436 نقطة.

وزاد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 13576 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 2913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 3911 نقطة.