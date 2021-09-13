شباب القادة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان مبادرة لتوعية طالبات مدارس التعليم الفني

أعلنت مؤسسة شباب القادة تعاونها من خلال برنامجها "هي تقود" مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في في اطلاق مبادرة لتوعية طالبات البرنامج عن الاضرار السلبية للإدمان في فعاليات علي مدار ٤ايام في ٤مدارس، وهى مدرسة القاهرة فنية صناعية بنات, مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية, مدرسة الإسماعيلية الكهربائية الصناعية و سلحدار فنية صناعية بنات.

قال النائب أحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذا التعاون جاء انطلاقا من توجه الدولة للحفاظ علي صحة شبابها, وحرص مؤسسة شباب القادة علي دعم وتوجيه طالبات التعليم الفني لما يمتلكون من إمكانيات واعدة التي من شأنها أن تساهم في تنمية المجتمع المصري.



وأضاف فتحي :"نعلم أن طالبات برنامج هي تقود تحولن لقدوات في مدارسهن, لذلك نعمل على نشر الوعي و مكافحة الإدمان من خلالهن, وكان من الضروري أن نفعل التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، ونؤكد أننا سوف نرى التأثير الإيجابي لتلك المبادرة في المستقبل القريب".



من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، أن الصندوق يولى اهتماما كبيرا بتنفيذ البرامج التوعوية لحماية طلاب المدارس والجامعات من الوقوع فى براثن الإدمان، حيث يتم تنظيم أنشطة وبرامج عن أضرار تعاطى المخدرات بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للطلاب ضمن برنامج "اختار حياتك" وخلال العام الماضي تم تنفيد أنشطة بـ2000 مدرسة على مستوى الجمهورية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات .



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الجدير بالذكر أن برنامج هي تقود هو اول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر, حيث يبحث البرنامج عن الطالبات ذات المهرات الريادية و أصحاب الأفكار المبتكرة, و يقدم لهن الدعم حتى يصبحن رائدات أعمال في المستقبل و يحولوا أفكارهم لمشاريع علي أرض الواقع توفر لهم دخل ثابت و تساهم في الاقتصاد المصري.

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كما أن البرنامج هو واحد من ثلاث برامج تعمل عليهم مؤسسة شباب القادة و هي مؤسسة غير هادفة للربح تهدف الي دعم الشباب المصري.

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