"صدى البلد" تكشف استراتيجية تطوير التعليم العالي علي مستوي الجامعات التكنولوجية

تعد الجامعات التكنولوجية نقلة مهمة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، ويأتي انشاء الجامعات وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تشمل خططا وبرامج طموحة للتعليم والتدريب التطبيقي، والسعي نحو خلق جيل جديد من الفنيين قادر على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي من خلال تزويده بالخبرات والمهارات التي تساعده على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي علي العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهى: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».

وأشار د. عبدالغفار إلى أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، موضحًا أن الجامعات الجديدة هي «الجامعة التكنولوجية بسمنود بالغربية، والجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر، والجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر، والجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد».

وأكد الدكتور الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجامعات التكنولوجية الوليدة والتى تم افتتاحها مؤخرا فى ( القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا) تعد نقلة مهمة فى مسار التعليم الفنى فى مصر، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة ربط التعليم ومناهج التدريس فى الجامعات بسوق العمل، وهذه الجامعات تساعد فى تأهيل الخريجين لحل مشكلة سوق العمل، وهذا هو الهدف الأساسي من رؤية مصر القادمة، وعلى أساس ذلك التوجه تم إنشاء الجامعات التكنولوجية خاصة.

وأضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعات التكنولوجية تهدف إلى تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

وقال الدكتور هشام عبد الخالق، أن التعليم التكنولوجى يعتمد على التدريب العملي والتطبيقى للمناهج النظرية، وبناء على ذلك تولى الجامعة اهتماماً كبيراً بالتدريب التطبيقي سواء التدريب العملي داخل المعامل والورش بالكلية حيث يوجد حوالي ٤٠ معمل وورشة متخصصة تم تجهيزها علي اعلي مستوي تقني وتكنولوجي يواكب الجامعات العالمية ويناسب التعليم التكنولوجى، أو التدريب الاسبوعى خلال فترة الدراسة او التدريب الصيفي، حيث تم تدريب جميع الطلاب بكافة البرامج الدراسية بالكلية داخل الهيئات والشركات المختلفة.

وأشار رئيس جامعة الدلتا، إلي أن توفير التعليم التكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، و إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.

وأكد أن الدولة تتجه بشكل كبير خلال الفترة القادمة إلى زيادة الجامعات التكنولوجية، وأشار إلى الموافقة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة خلال العام الجارى،وهى : «أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة بالأقصر- شرق بور سعيد - برج العرب - 6 أكتوبر - والمنصورة».

وأضاف "عبدالخالق" أن الدولة حريصة على تحقيق النهضة الشاملة فى كافة المحافظات، موضحًا أن موقع الجامعة الجديد يتوسط العديد من المحافظات مما يجعل الجامعة قادرة على تقديم خدماتها التعليمية إلى قطاع كبير من الطلاب.

وأوضح الدكتور هشام عبدالخالق، أن المرحلة الجامعية من أهم الفترات التي تصقل مهارات الطلاب العلمية والعملية، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر البيئة المناسبة للعملية التعليمية من خلال توفير الوسائل والأنظمة التعليمية الحديثة، مطالبًا الطلاب بالمشاركة في كل الأنشطة الطلابية بالجامعة، مشيدأ بمجهودات قيادة الكلية في إنجاح العملية الدراسية وتطوير البرامج الدراسية والوسائل التعليمية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعة كافة.

وشدد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على أهمية دور المعامل التكنولوجية في تعزيز التحصيل الدراسي للطالب وضرورة متابعتها بصورة مستمرة، وتوفير كل المتطلبات الضرورية لتشغيلها لتحقيق رسالة الجامعة، مشيدًا بالتجهيزات الخاصة بالمعمل الذي يتم العمل حاليًا على تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة.

وأعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك وتعزيز سبل وآليات التعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وذلك فى اطار التحول التكنولوجى المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وأهمية التعاون بين الهيئات والمؤسسات الجامعية والبحثية،وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبحثية المختلفة.

وتضمن البروتوكول الإستفادة من جميع الإمكانيات التكنولوجية والتقنية والبشرية لدى الجانبين، والمشاركة في توصيف المقررات الدراسية النظرية والعملية الخاصة بالجامعة، وكذلك مشاركة أعضاء هيئة البحوث من مدينة الأبحاث العلمية على مشروعات التخرج لطلاب الجامعة، بالإضافة إلى دورات تدريبية وورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات ذات الإهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، كما يشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبول، وتهدف الجامعات التكنولوجية إلى خلق جيل من الفنيين قادر على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي من خلال تزويده بالخبرات والمهارات التي تساعده على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وتمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية: الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا فى التخصص، كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

وتم إنشاء الجامعات التكنولوجية وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني.