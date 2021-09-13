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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تتويج "رمانة" بطلا لدوري مستقبل وطن في شمال سيناء

رمانة بطلا لدوري
رمانة بطلا لدوري مستقبل وطن

توجت أمانة حزب "مستقبل وطن"، فريق رمانة بطلا لدوري الحزب لكرة القدم بشمال سيناء في نسخته الثالثة، تحت شعار "أنت البطل" بحضور النائب سالم العكش أمين المحافظة ويسري جاسر أمين التنظيم  والنائب عزيز مطر والنائب رحمي بكير والأمناء المساعدين  دكتور سليمان عرادة والشيخ محمد نافل ورجل الأعمال ياسر عرابي وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام .

 

كما حضر التكريم مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة بقيادة عبدة طلب أمين التقييم والمتابعة  كما حضر الافتتاح كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد كبير من رمور وقيادات المجتمع المدني والقيادات الشبابية بالحزب.

 

بدأت المراسم بدخول قسم رمانة وقسم ثاني العريش  أطراف المباراة النهائية أرضية ملعب البطولة بالصالة المغطاة ، أعقبها عزف النشيد الوطني.

 

فى كلمته رحب عبدة طلب المشرف العام على البطولة بجميع الحضور، وأكد ان من أهداف البطولة التعاون وأظهار روح الفريق  واكتشاف المواهب وأرساء روح التأخي بين شباب المحافظة  بالاضافة لاعداد كوادر رياضية على أعلى مستوى لتكوين فريق يمثل شمال سيناء في دوري مستقبل وطن على مستوى الأمانة العامة.

 

وأكد النائب سالم العكش، خلال كلمته، علي أن الشباب هم المستقبل وأنهم الركيزة الأساسية في بناء الأمم، منوها بضرورة إعداد كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات في كافة المجالات والاستمرار في دعمهم وتبني أفكارهم. 

 

وأشار إلى أن البطولة مكونة من 10 فرق تمثل جميع أقسام المحافظة تديرها لجنة إشراف وتنظيم على أعلى مستوى، وسيحصل الفائز على المركز الأول على 25 ألف جنيه والثاني 20 ألف جنيه والثالث على 15 ألف جنيه بالإضافة لجوائز أخرى مادية ومعنوية.

 

بطل النسخة الثالثة 

وجاءت المباراة الختام للبطولة بين فريقين قسم رمانة وقسم ثاني العريش حماسية ومثيرة   إنتهت بفوز رمانه 6/2 ليتوج بطلاً للنسخة الثالثة لدوري مستقبل وطن  "انت البطل".

تم خلال التكريم توزيع جوائز فردية وحصل فريق قسم بئر العبد على كأس احسن روح رياضية وحصل لاعب قسم ثاني العريش رائد محمد الباز على كأس هداف البطولة برصيد 8 أهداف وكأس احسن حارس حصل عليها احمد ابراهيم عبدالمالك.
 

أمانة شمال سيناء ستشارك  خلال شهر اكتوبر  بفريق يمثلها في نهائيات دوري مستقبل وطن على مستوى الامانة العامة.


للحزب والتي سيحصل صاحب المركز الاول على 500 الف جنيه والثاني على 350 الف جنيه والثالث على 250 الف جنيه.

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