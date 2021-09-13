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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. حسن نصر الله يعلن وصول أول شحنة من الوقود الإيراني

حسن نصر الله يعلن
حسن نصر الله يعلن وصول أول شحنة من الوقود الإيراني

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الاثنين، أن أول باخرة تحمل مشتقات نفطية إيرانية إلى لبنان، وصلت ميناء بانياس السوري، الأحد.

وقدم نصر الله الشكر للسلطات السورية على استقبال الشحنة في موانئ سوريا، وتسهيل نقلها براً إلى لبنان، مشيراً إلى أن الوقود سيصل سهل البقاع اللبناني، الخميس.

وقال حسن نصر الله في خطاب متلفز  "قيل لنا إن مجيء الباخرة قد يؤذي البلد ونحن لا نريد أن نؤذي البلد فذهبنا إلى خيار آخر".

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وتابع "كان لدينا خياران حول وجهة السفينة الأولى التي تنقل المشتقات النفطية وهما لبنان أو سوريا"

وأشار أمين حزب الله إلى أن هناك من اعتبر أن الوعد باستقدام المشتقات النفطية من إيران هو للاستهلاك الشعبي وهذا رهان انتهى.

وأكد أن الباخرة التي وصلت تحمل مادة المازوت والباخرة الثانية تصل خلال أيام قليلة إلى بانياس.

وتابع حسن نصر الله "تم انجاز كل المقدمات الادارية للباخرة الثالثة وبدأت بتحميل مادة البنزين والتحضير بدأ لباخرة رابعة تحمل مادة المازوت".

في سياق آخر، رحب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بتشكيل الحكومة الجديدة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، موجها الشكر إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي عمل طوال فترة تصريف الأعمال لمدة عام كامل.

وقال حسن نصر الله إنه "يتطلع إلى حكومة تقوم بالإنقاذ والإصلاح"، مؤكدا أن لبنان أصبح في قلب الانهيار، والمطلوب من الجميع التضامن للتخفيف عن الناس وإعطاء الحكومة الوقت المطلوب لها للإنجاز.

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