مقتل 58 معظمهم من الأطفال.. حمى الضنك مرض فيروسي يفتك بـ الهند

سجلت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، وفاة عشرات المواطنين بـ حمى الضنك بولاية أوتار براديش شمالي الهند، منذ مطلع سبتمبر، كما أطلقت حملة واسعة لمكافحة الانتشار.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال دينيش كومار بريمي، كبير المسؤولين الطبيين في فيروز آباد، وهي المنطقة الأكثر تضررا في الولاية، إن 58 شخصا معظمهم من الأطفال لقوا حتفهم في منطقته وحدها، مما أثار مخاوف أن تكون ولاية أوتار براديش في خضم أسوأ تفشي لـ حمى الضنك منذ سنوات.

كما أكد على اتخاذ الإجراءات الوقائية، وإنشاء 95 مخيما صحيا في أنحاء المنطقة من أجل احتواء انتشار هذه الحمى.





وقال فيج سينج، كبير مسؤولي الصحة العامة في أوتار براديش، إنه في حين أن حمى الضنك التي ينقلها البعوض هي السبب المشتبه فيه لتفشي الحمى المميتة في أوتار براديش، فإنه تمّ التأكد من أنها السبب في وفاة ثلاث حالات فقط.

حمي الضنك

وحمى الضنك هي مرض يُنقل عن طريق «البعوض» وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم.

وتتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا، ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة والمعروف باسم حمى الضنك النزفية، إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.