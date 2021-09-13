عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرعة ثالثة.. اعلان حاسم للصحة العالمية وإدارة الدواء الأمريكية بخصوص كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

نشر  علماء بارزون من بينهم 2 من كبار المسؤولين في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والعديد العلماء في منظمة الصحة العالمية، في مقال علمي لهم نُشر في مجلة لانسيت الطبية اليوم الاثنين، حقيقة الحاجة لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا.

 

وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شيء

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

هل تقاوم اللقاحات متحورات كورونا.. منظمة الصحة تجيب

 وقال العلماء  بالصحة العالمية وإدارة الدواء إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتبرير هذا التوجه، لأن هذا الرأي لا يقول به عدد مقبول من العلماء، وذلك في ظل خطط للحكومة الأمريكية تقول بالبدء في مرحلة أخرى للتطعيم للعديد من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، في الأسبوع المقبل، إذا تمت الموافقة العلمية.

ووسط رفض الصحة العالمية وإدارة الدواء التعزيز بالجرعة الثالثة، فهناك مخاوف تنتاب الدول على رأسها أمريكا، مع ارتفاع حالات COVID-19 الناجمة عن متغير دلتا المتحور من كورونا .

و تشعر إدارة الرئيس جو بايدن بالقلق من أن العدوى بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل هي علامة على أن حمايتهم تتضاءل وإن دفع المعززات بجرعة ثالثة، سيكون وسيلة مناسبة لتقوية  المناعة الجماعية.

وتجادل منظمة الصحة العالمية هذه الخطط، قائلة أن اللقاحات من الأولى إن تتوجه للدول التي لم تحصل على التطعيمات بعد بالشكل الكافي.

وكتب العلماء في دورية لانسيت الطبية: "يجب أن تستند أي قرارات بشأن الحاجة إلى التعزيز  بجرعة ثالثة أو توقيت التعزيز إلى تحليلات دقيقة للبيانات السريرية أو الوبائية الخاضعة للرقابة بشكل كافٍ ، أو كليهما ، مما يشير إلى انخفاض مستمر  للمناعة في حالات المرض الشديدة".

وقالوا إن تقييم المخاطر والفوائد يجب أن يأخذ في الاعتبار عدد حالات COVID-19 الشديدة التي من المتوقع أن تمنعها الجرعة الثالثة من التفاقم ، وما إذا كانت آمنة وفعالة ضد المتغيرات الحالية.

وكتب العلماء: "لا يبدو أن الأدلة الحالية تظهر الحاجة إلى التعزيز بجرعة ثالثة لدى عموم الناس، حيث تظل فعالية اللقاحات بجرعتيها ضد الأمراض الشديدة مرتفعة".

وبدأت بعض الدول حملات معززة ضد COVID-19 ، بما في ذلك إسرائيل ، حيث قدمت بعض البيانات التي جعلت إدارة بايدن تتأثر بإسرائيل وتحاول السير في اتجاه إسرائيل بالتطعيم مرة ثالثة للناس.

وقال العلماء "إن الاستخدام الواسع للمعززات التطعيمة قد تكون له  حاجة في المستقبل إذا كان هناك ضعف ملاحظ  في المناعة بعد التطعيم الأولي أو إذا تطورت متغيرات جديدة بحيث لم تعد اللقاحات تحمي من الفيروس".

وكتب العلماء أن التعزيزات يمكن أن تكون مخاطرة أيضًا إذا تم تقديمها في وقت مبكر جدًا أو بشكل مكرر .

وتقوم لجنة من الخبراء بتقديم المشورة لإدارة الغذاء والدواء بشأن خطط اللقاحات وذلك قبل الاجتماع المزمع في 17 سبتمبر، لمناقشة أمر التطعيم بجرعات إضافية من لقاحات بيونتيك - فايزر، وهي الخطوة الأولى في إطلاق التعزيز الأوسع.

وضم مؤلفو المقال كبار علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان وآنا ماريا هيناو ريستريبو ومايك رايان.

وكتب المؤلفون: "إمدادات اللقاح الحالية يمكن أن تنقذ المزيد من الأرواح إذا تم استخدامها في مجموعات غير محصنة من قبل"، مؤكدين بذلك أن الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الفئات، غير مبررة في الوقت الراهن.
 

منظمة الصحة العالمية لقاحات كورونا الصحة العالمية أمريكا COVID-19 تقوية المناعة وباء كورونا جو بايدن الوباء اللقاحات التطعيمات تحورات كورونا الرئيس جو بايدن المناعة الجماعية COVID اللقاحات المضادة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

موضوعات متعلقة

وسط انقسام جمهوري.. هل ينجح ترامب في العودة للحكم 2024؟

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حقيقة اعتراف بايدن رسميا بحكومة طالبان.. هل هذا ممكن؟

آبي أحمد يظهر بالبدلة العسكرية وسط القوات الإثيوبية.. صور

اعتقالات في تشيلي في ذكرى انقلاب بينوشيه

دولة كبيرة تحميها.. وسائل إعلام إيرانية: وكالة الطاقة الذرية لن تعاقبنا

هجوم حاد.. وزير خارجية فرنسا يتهم طالبان بالكذب

بايدن يدافع عن انسحابه من أفعانستان: لن نغزو كل أرضٍ فيها أعداؤنا

ترشيحاتنا

سلبية مسحة المخرج طارق العريان بعد إصابته بفيروس كورونا.. خاص

الجزيري والمثلوثي يصلان إلى القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

تقليص الحجر.. قرار جديد من الطيران السعودي للوافدين إلى المملكة

رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر..ماذا تحوي زيارة بينيت وعلاقتها بسلام الشرق الأوسط؟

السيسي تعقيبا على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي : تفاهم مشترك بشأن أزمة سد النهضة .. والقضية حيوية بالنسبة لنا

ستلعب في الزمالك.. مدرب جالاتا سراي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بعد بيان النيابة العامة وتقديم شكوى ضدها..عقوبات تنتظر فتاة الفستان حبيبة طارق

تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت

بعد قرار النيابة ببراءة المتهمين.. تعرف على القصة الكاملة لفتاة الفستان

بالقانون.. 5 فئات يحق لها الحصول على معاش شهري من الضمان الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

فيديو

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ