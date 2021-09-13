جرعة ثالثة.. اعلان حاسم للصحة العالمية وإدارة الدواء الأمريكية بخصوص كورونا

نشر علماء بارزون من بينهم 2 من كبار المسؤولين في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والعديد العلماء في منظمة الصحة العالمية، في مقال علمي لهم نُشر في مجلة لانسيت الطبية اليوم الاثنين، حقيقة الحاجة لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا.

وقال العلماء بالصحة العالمية وإدارة الدواء إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتبرير هذا التوجه، لأن هذا الرأي لا يقول به عدد مقبول من العلماء، وذلك في ظل خطط للحكومة الأمريكية تقول بالبدء في مرحلة أخرى للتطعيم للعديد من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، في الأسبوع المقبل، إذا تمت الموافقة العلمية.

ووسط رفض الصحة العالمية وإدارة الدواء التعزيز بالجرعة الثالثة، فهناك مخاوف تنتاب الدول على رأسها أمريكا، مع ارتفاع حالات COVID-19 الناجمة عن متغير دلتا المتحور من كورونا .

و تشعر إدارة الرئيس جو بايدن بالقلق من أن العدوى بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل هي علامة على أن حمايتهم تتضاءل وإن دفع المعززات بجرعة ثالثة، سيكون وسيلة مناسبة لتقوية المناعة الجماعية.

وتجادل منظمة الصحة العالمية هذه الخطط، قائلة أن اللقاحات من الأولى إن تتوجه للدول التي لم تحصل على التطعيمات بعد بالشكل الكافي.

وكتب العلماء في دورية لانسيت الطبية: "يجب أن تستند أي قرارات بشأن الحاجة إلى التعزيز بجرعة ثالثة أو توقيت التعزيز إلى تحليلات دقيقة للبيانات السريرية أو الوبائية الخاضعة للرقابة بشكل كافٍ ، أو كليهما ، مما يشير إلى انخفاض مستمر للمناعة في حالات المرض الشديدة".

وقالوا إن تقييم المخاطر والفوائد يجب أن يأخذ في الاعتبار عدد حالات COVID-19 الشديدة التي من المتوقع أن تمنعها الجرعة الثالثة من التفاقم ، وما إذا كانت آمنة وفعالة ضد المتغيرات الحالية.

وكتب العلماء: "لا يبدو أن الأدلة الحالية تظهر الحاجة إلى التعزيز بجرعة ثالثة لدى عموم الناس، حيث تظل فعالية اللقاحات بجرعتيها ضد الأمراض الشديدة مرتفعة".

وبدأت بعض الدول حملات معززة ضد COVID-19 ، بما في ذلك إسرائيل ، حيث قدمت بعض البيانات التي جعلت إدارة بايدن تتأثر بإسرائيل وتحاول السير في اتجاه إسرائيل بالتطعيم مرة ثالثة للناس.

وقال العلماء "إن الاستخدام الواسع للمعززات التطعيمة قد تكون له حاجة في المستقبل إذا كان هناك ضعف ملاحظ في المناعة بعد التطعيم الأولي أو إذا تطورت متغيرات جديدة بحيث لم تعد اللقاحات تحمي من الفيروس".

وكتب العلماء أن التعزيزات يمكن أن تكون مخاطرة أيضًا إذا تم تقديمها في وقت مبكر جدًا أو بشكل مكرر .

وتقوم لجنة من الخبراء بتقديم المشورة لإدارة الغذاء والدواء بشأن خطط اللقاحات وذلك قبل الاجتماع المزمع في 17 سبتمبر، لمناقشة أمر التطعيم بجرعات إضافية من لقاحات بيونتيك - فايزر، وهي الخطوة الأولى في إطلاق التعزيز الأوسع.

وضم مؤلفو المقال كبار علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان وآنا ماريا هيناو ريستريبو ومايك رايان.

وكتب المؤلفون: "إمدادات اللقاح الحالية يمكن أن تنقذ المزيد من الأرواح إذا تم استخدامها في مجموعات غير محصنة من قبل"، مؤكدين بذلك أن الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الفئات، غير مبررة في الوقت الراهن.

