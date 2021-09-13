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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان توضح أهمية قانون اتحاد المطورين ..فيديو

التطوير العقاري
التطوير العقاري

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن منظومة التطوير العقاري تضم 3 اطراف الأول صاحب الأرض والثاني المطور والثالث المشتري ، مؤكدا ان المنظومة لها تأثير كبير في الدخل القومي .


وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أن قانون اتحاد المطورين متواجد الان امام مجلس النواب لمناقشته في اللجان الخاصة ، مؤكدا ان هذا القانون سيعمل علي تنظيم العلاقة بين المطورين ويصنفهم .

 

وأوضح خالد عباس، أن هذا القانون سيمنع اى احد من العمل في السوق العقاري الا اذا كان مشترك في  اتحاد المطورين ، مؤكدا ان وزارة الإسكان تتواصل دائما مع المطورين العقاريين في مختلف الأنشطة .

 

شراكة جديدة في مجال التطوير العقارى .. تفاصيل

 

أعلنت شركة الأهلي صبور وشركة "كونتكت للتمويل" الشركتان الرائدتان في مجال التطوير العقاري وتوفير الخدمات التمويلية عن توقيع إتفاقية شراكة فيما بين الطرفين لتوفير خدمات التمويل والتأمين المختلفة لأعضاء نادي بلاتينوم الرياضي بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار الاستراتيجية التوسعية الشاملة لكلا المؤسستين الكبيرتين وسعي كلاهما لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للعملاء.

 

تم توقيع الإتفاق من قبل كلًا من السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي  لشركة "كونتكت المالية القابضة" والمهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور وبحضور لفيف من كبار المسئولين بالشركتين، خلال الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة في نادي بلاتينوم الرياضي القاهرة الجديدة.


وبموجب الإتفاقية تقوم شركة "كونتكت للتمويل" بتوفير خدمة التمويل علي عضوية نادى بلاتينوم الرياضي والإشتراك به من خلال تقسيط القيمة المالية المستحقة للإشتراك بالنادي بفترات سداد تتناسب مع إحتياجات العملاء تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بقسط شهرى يتراوح ما بين 3500 إلى 5000 جنيه علي حسب مدة التقسيط، وذلك للتشجيع على الإنضمام للنادى وممارسة الرياضة التى هى من ضمن إهتمامات شركة الأهلى صبور.

 

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