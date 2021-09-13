تاج الدين: لقاح كورونا متاح وآمن للحوامل والمرضعات.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الحوامل والمرضعات أصبح تطعيمهم بلفاح كورونا متاحا وآمنا وبدون أى أثار جانبية، لافتا إلى أن "اللقاح أصبح آمنا للسيدات المستعدات للحمل".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "بالنسبة للفئات من سن عامين إلى 12 عاما، فعليهم ارتداء الكمامات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، ومن عمر الـ12 إلى الـ18 فأغلب الدول تطعمهم من سن الـ15 إلى 18، كما أن مصر قامت بدراسات معمقة لتطعيم تلك الفئات".

وأشار إلى إدارة مصر لأزمة جائحة فيروس كورونا بأسلوب علمي واحترافي من خلال الدعم السياسي لإدارة الأزمة والسعي للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا من مصادر متعددة بجانب التصنيع المحلي للقاح كورونا.

وتابع: "كورونا يعتبر من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي"، مردفا: "ليس هناك أي تعارض بين اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية و لقاحات فيروس كورونا".



وأوضح أن هناك إمكانية الحصول على اللقاحين في نفس اليوم بشرط أخذ كل لقاح في ذراع مختلف، مؤكدا أن تحور فيروس كورونا أمر طبيعي وإنه حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تغيير جذري واضح في الأعراض والمظاهر الإكلينيكية لكورونا نتيجة التحورات.

