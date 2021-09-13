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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتبه لبنانية : تدفق الغاز المصري إلى لبنان يحل أزمة شح الوقود ..فيديو

سابين عويس
سابين عويس

علقت  الكاتبة الصحفية اللبنانية سابين عويس  على عقد  الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الاثنين، أولى جلساتها، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس، ميشال عون في إجابتها على السؤال هل الحكومة الجديدة  حكومة إنقاذ أم وقف للانهيار؟ قائلة : " من خلال متابعتي  كصحفية لبنانية   للأوضاع على مدار عامين في البلاد استطيع   القول أنها حكومة جاءت لوقف الانهيار الذي يشهده لبنان ليس ذلك فقط بل وقف الانفجار ".

 

وأضافت سابين عويس  في  مداخلة هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " المذاع علي قناه "اون اى " ،  أن الحكومة جاءت في توقيت مناسب  لإنقاذ البلاد من التحول من مرحلة الانهيار إلى الانفجار أو الارتطام الكبير حيث   أنه قبيل تشكيل الحكومة بعدة أيام كانت البلاد على وشك الوصول لمرحلة ما اسمته عويس  الارتطام الكبير ".

 

وأوضحت سابين عويس ، أن الانفجار الذي كانت ستشهده البلاد خلال   هذه الفترة هو إنجار اجتماعيا كان من المتوقع أن يبدا الأسبوع الجاري  مع قرار  وقف دعم المحروقات كلية قائلة : "نحن ندرك أن لبنان يعاني من شح  مادة المحروقات بسبب نقص الاحتياطات النقدية من النقد الأجنبي  في البلاد الامر الذي ألقى  بظلاله على الحياه العامة وأسعار كل شيء".

 

مشيرة إلى أن البلاد تشهد أزمة كبرى بسبب  انقطاع الكهرباء في بقاع عدة من البلاد ولولا التدخل في التوقيت المناسب لعقد اتفاق جلب الغاز المصري إلى البلاد مما أعطى بعض الامل بوجود بصيص امل   لحلحلة الازمة قائلة :  " صحيح  الأمور   قد تتأخر بعض الشيء  بسبب الجوانب الفنية لكنها أعطت أملاً أن لبنان لن يصل إلى مرحلة   العتمة الكاملة ".

 

وكشفت ان الحكومة الجديدة من المبكر الحكم  على قدرتها على وقف التدهور خاصة ان عمرها قصير جداً لا يتجاوز ثمانية اشهر قبيل عقد الانتخابات النيابية  لكن الامر برمته يتوقف على النوايا الداخلية  وأن لا تتعرض هذه الحكومة إلى التعطيل كما حدث في المرات السابقة    قائلة : " الحكومات السابقة   تعرضت لتعطيل  والتجاذب  الداخلي ".

 

وأشارت إلى أن أولويات الحكومة الجديدة لابد أن تكون واضحة وأن لأتوسع طموحاتها وأن تكون اقتصادية واجتماعية    فقط نظراً لضيق الوقت  وقصر عمرها  من خلال وقف الانفجار وتدارك تداعيات   قرار رفع الدعم عن الوقود  والذي سيؤدي   إلى ارتفاع جنوني في الأسعار في بلد  ترتفع فيه معدلات الفق لتشمل 70%   من اللبنانيين بل أن بعض الشرائح وصلت إلى معدلات ما تحت خط الفقر  ولذا  المعالجات المطلوبة من الحكومة أن تكون تدخلات  علاجية علاجية   لمنع الانفجار الاجتماعي الذي فشل الحكومة السابقة في حكومة حسان دياب في اتخاذ إجراءات احتوائية   حقيقية ".

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