مستشار الرئيس يوضح تأثير الجمع بين أكثر من لقاح لفيروس كورونا.. فيديو

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، تأثير الجمع بيع لقاحين لفيروس كورونا، قائلا "لا يوجد ما يمنع الجمع بين أكثر من لقاح لفيروس كورونا وذلك في ضوء اعتماد بعض الدول لقاحات معينة للسفر إليها".



وأكد وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن "الجمع بين أكثر من لقاح لا ينتج عنه أي آثار جانبية أو مشاكل صحية".



وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن جميع لقاحات فيروس كورونا مازالت مؤثرة على المتحورات الجديدة للفيروس وإنه لا يوجد فارق بين هذه اللقاحات إلا في طريقة التصنيع.

ولفت إلى أن مصر أدارت لأزمة جائحة فيروس كورونا بأسلوب علمي واحترافي من خلال الدعم السياسي لإدارة الأزمة والسعي للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا من مصادر متعددة بجانب التصنيع المحلي للقاح كورونا.

وتابع: "فيروس كورونا يعتبر من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي"، مردفا: "ليس هناك أي تعارض بين اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية و لقاحات فيروس كورونا".



وأوضح أن هناك إمكانية الحصول على اللقاحين في نفس اليوم بشرط أخذ كل لقاح في ذراع مختلف، مؤكدا أن تحور فيروس كورونا أمر طبيعي وإنه حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تغيير جذري واضح في الأعراض والمظاهر الإكلينيكية لكورونا نتيجة التحورات.