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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب اليوم

سجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 897 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم نحو 822 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 785جنيها.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطى بين أعيرة الذهب اليوم  نحو 673 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم  نحو 523 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 449 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 6280 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم نحو 897.143 ألف جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27.901 جنيه للأوقية.

أسعار المصنعية والدمغة:

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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