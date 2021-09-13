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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج فيلم"ماكو": أكثر من نصف المشاهد مصورة تحت الماء

ابطال الفيلم
ابطال الفيلم

قال المخرج محمد هشام الرشيدي، إن تفاصيل فيلم "ماكو" تدور عن غرق العبارة "سالم إكسبريس"، وبمثابة العمل الأول له في السينما، مؤكدا أن الفيلم صعب لأن أكثر من نصفه مصور تحت الماء، وأنه بمجرد دخوله إلى عالم السينما قرر أن يقدم شيئا مختلفا بعيدًا عن الجزء الزحمة أو المنطقة التي بها ترافيك أكثر.  

وأضاف المخرج محمد هشام الرشيدي، خلال حواره مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن فيلم "ماكو" يؤكد أن صناع الأفلام في مصر والوطن العربي قادرين على إنتاج سينما على طريقة السينما العالمية بالإمكانيات المتاحة لدينا.

وأكد أن فكرة الفيلم حماسية ما دفع طاقم العمل بالتحمس للفكرة، موضحًا أن فكرة الفيلم جرى مناقشتها مع المؤلف للخروج بعمل متميز مختلف عن السوق الحالي للسينما، فضلا عن طرح أفكار من أفلام عالمية نخشى الخوض فيها في الوطن العربي.

المخرج محمد هشام الرشيدي ماكو فيلم سالم إكسبري حديث القاهرة

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