هل يصبح لقاح كورونا إجباريا على المواطنين؟..مستشار الرئيس للصحة يحسم الأمر

وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا لـ مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، قائلا:" هل تأتي مرحلة يكون فيها تطعيم كورونا إجباري على كل المواطنين؟" ، ورد الدكتور محمد عوض تاج الدين، قائلا:" هناك دول في العالم جعلت لقاح كورونا إجباريا على الشعوب".

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" فرض لقاح كورونا إجباريا على المواطنين يحتاج إلى مناقشة ونحتاج إلى توفير لقاح كورونا للجميع في وقت واحد، وتوافر كميات تكفي لكل أفراد الشعب ".



وتابع عوض تاج الدين :" مصر تسعى لتصنيع أنواع مختلفة من لقاحات كورونا في مصر، ونوفر الإمكانات والمصانع المصرية القادرة على تصنيع اللقاحات وفق اعلى المعايير العالمية ".

ولفت عوض تاج الدين :" هناك مفاوضات مع بعض أنواع اللقاحات منها فايزر وموديرنا استرازينيكا من أجل تصنيعهم في مصر ".



