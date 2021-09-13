رغم الخسارة..وفاق سطيف يضرب أروع الأمثلة في الروح الرياضية مع فريق جامبي

ضرب فريق وفاق سطيف الجزائري، مثالًا في الروح الرياضية، باصطحابهم بعثة فورتشن الجامبي على متن طائرتهم الخاصة، للسفر للجزائر، لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق فورتشن الجامبي مهددًا بالإقصاء من دوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم قدرته على تحمل نفقات السفر للجزائر من أجل خوض مباراة العودة أمام وفاق سطيف.

وعرض مسئولو نادي وفاق سطيف، على الفريق الجامبي، أن يسافروا رفقتهم على متن طائرتهم الخاصة للجزائر مع تحمل كافة التكاليف حتى عودتهم لبلادهم، ليوافق الجامبيون، ويتم حل الأزمة، في موقف إنساني رائع من الفريق الجزائري.

يذكر أن وفاق سطيف الجزائري كان قد خسر مباراة الذهاب في جامبيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام فورتشن، واقترب من توديع المسابقة.