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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سيارة ريماك نيفيرا موديل 2022 الخارقة

سيارة ريماك نيفيرا
سيارة ريماك نيفيرا

تشهد فئة السيارات الكهربائية الخارقة منافسة شرسة بين الشركات، حيث انتقلت هذه الفئة لمرحلة غير مسبوقة وتسعى كل شركة للتفوق على الأخرى، واليوم سنتعرف على واحدة من أقوى وأسرع السيارات الكهربائية في العالم، وهي سيارة "نيفيرا" من إنتاج الشركة الكرواتية "ريماك" .

وكشفت ريماك عن سيارتها الكهربائية الخارقة "نيفيرا" لأول مرة في عام 2018 كنموذج أولي تحت مسمى ريماك C2 و لكن فيما بعد أجرت ريماك عدة ترقيات و تحسينات علي السيارة و اعادة تسميتها باسم نيفيرا.

و تستمد سيارة ريماك نيفيرا قوتها من 4 محركات كهربائية خارقة تنتج معاً قوة 1914 حصان و تبلغ قدرة السيارة علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدرة 1.85 ثانية فقط و تصل سرعتها القصوي الي 420 كم/ساعة.


وبالإضافة الي سرعتها الخارقة زودت السيارة ببطارية تبلغ سعتها 120 كيلووات/ساعة حيث تستطيع قطع مسافة 640 كيلو متر بشحنة واحدة .

و علي مستوي التجهيزات الداخلية تم تجهيز السيارة بالعديد من التقنيات الحديثة و المميزات مثل نظام المدرب الآلي و هو نظام آلي يعمل علي تدريب و توجيه السائق للمسار الصحيح و بصمة الوجهه و التي يمكن للسائق تشغيل السيارة من خلالها بسرعة كبيرة و نظام القيادة الذاتي التي قامت ريماك بتطويره خلال الفترة الماضية و حساسات أمامية و خلفية و كاميرات مراقبة.

و بالنسبة للتحسينات الخارجية تم اللصنع الهيكل الخارجي من الكاربون مما يعطي السيارة مرونة و أنسيابية كما عملت ريماك علي أضافة العديد من التحسينات علي مستوي الهيكل الخارجي و نظام الثبات أثناء القيادة و الديناميكية الهوائية، كما عملت علي تحسين اداء الموزعات و نظام التبريد بنسبة 30% بالمقارنة بالنموذج الأولي .

و من المتوقع أن يبلغ سعر السيارة عالمياً عند طرحها في الأسواق مليون و 200 ألف دولار .

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