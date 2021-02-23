ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:01 ص
ريماك C TWO
ريماك C TWO
Advertisements
صبري طلبه

تعتبر شركة ريماك الكرواتية واحدة من احدث شركات تصنيع السيارات، والتي تأسست في عام 2009 بواسطة ماتي ريماك، و اتخذت مدينة سفيتا نيديليا مقرًا لها، بينما تخصصت في انتاج أنظمة البطاريات، و محركات الدفع الكهربائية، و كشفت الشركة عن النموذج الذي يعمل بهذا النظام خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2018.

 

و تعد C TWO هي النسخة المطورة الفائقة لمحرك الدفع الكهربائي، و تحمل معها العديد من القدرات الفنية و باقة من عناصر التحكم، حيث قامت الشركة بافتتاح صالة للعرض داخل مدينة شنغهاي الصينية، وجاء ذلك بالتعاون مع Kingsway Group الشريك الرسمي لـ ريماك داخل الأراضي الصينية.

 

تستعد ريماك بطرح C TWO عبر أربعة محركات كهربائية، تستطيع أن تنتج قوة اجمالية قدرها 1914 حصان، و عزم دوران يبلغ  1.696 رطل، و من خلال هذه القدرات الفنية، تتمكن السيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 62 ميل، خلال فترة زمنية مدتها 1.85 ثانية فقط.

 

ربما تتغير هذه النسب عندما يتم الكشف رسميًا عن هذه السيارة، و للاسف لم يتم تحديد موعد هذا الكشف إلى الأن، ولكن و من المفترض أن يكون خلال العام الجاري 2021، و ستكتفي الشركة على انتاج 150 نسخة فقط من النموذج  C TWO، وسيتم بيعها داخل بعض أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الامارات، و أستراليا و المكسيك و اليابان و كندا.

 

ولا شك أن التصميم الخارجي للسيارة ريماك C TWO تمتع بالعديد من نقاط القوة، حيث جاءت بملامح انسيابية، و أبواب تفتح لأعلى، و غطاء محرك متعدد المقاطع، بالاضافة إلى العتبات البارزة و الموجات جانبية، و الارتكاز على عجلات رياضية مدعومة بجنط معدني مكون من 5 أضلاع.

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق
150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق
150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق
150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو