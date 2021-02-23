150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق

تعتبر شركة ريماك الكرواتية واحدة من احدث شركات تصنيع السيارات، والتي تأسست في عام 2009 بواسطة ماتي ريماك، و اتخذت مدينة سفيتا نيديليا مقرًا لها، بينما تخصصت في انتاج أنظمة البطاريات، و محركات الدفع الكهربائية، و كشفت الشركة عن النموذج الذي يعمل بهذا النظام خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2018.

و تعد C TWO هي النسخة المطورة الفائقة لمحرك الدفع الكهربائي، و تحمل معها العديد من القدرات الفنية و باقة من عناصر التحكم، حيث قامت الشركة بافتتاح صالة للعرض داخل مدينة شنغهاي الصينية، وجاء ذلك بالتعاون مع Kingsway Group الشريك الرسمي لـ ريماك داخل الأراضي الصينية.

تستعد ريماك بطرح C TWO عبر أربعة محركات كهربائية، تستطيع أن تنتج قوة اجمالية قدرها 1914 حصان، و عزم دوران يبلغ 1.696 رطل، و من خلال هذه القدرات الفنية، تتمكن السيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 62 ميل، خلال فترة زمنية مدتها 1.85 ثانية فقط.

ربما تتغير هذه النسب عندما يتم الكشف رسميًا عن هذه السيارة، و للاسف لم يتم تحديد موعد هذا الكشف إلى الأن، ولكن و من المفترض أن يكون خلال العام الجاري 2021، و ستكتفي الشركة على انتاج 150 نسخة فقط من النموذج C TWO، وسيتم بيعها داخل بعض أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الامارات، و أستراليا و المكسيك و اليابان و كندا.

ولا شك أن التصميم الخارجي للسيارة ريماك C TWO تمتع بالعديد من نقاط القوة، حيث جاءت بملامح انسيابية، و أبواب تفتح لأعلى، و غطاء محرك متعدد المقاطع، بالاضافة إلى العتبات البارزة و الموجات جانبية، و الارتكاز على عجلات رياضية مدعومة بجنط معدني مكون من 5 أضلاع.