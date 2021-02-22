حظر دخول السيارات الكهربائية والهايبرد بعض الأماكن في ألمانيا





وأضاف المسؤولون عن الجراج أن استقبال السيارت الكهربائية او الهايبرد يتطلب الكثير من الأشياء مثل إنشاء وتنفيذ إجراءات لإطفاء الحرائق المتعلقة بالبطاريات وأنظمة اكثر تطورا، وهذا ليس الجراج الاول اليذي يرفض استقبال سيارات كهربائية او هايبرد بس يبقة 3 جراجات ايضا .





من هنا أدرك المهندسون أن الخرسانة المسلحة لا يُمكنها تحمل الحرارة لفترة طويلة، فإذا كانت هناك الكثير من الحرارة فسوف تنفجر الخرسانة وقد يذوب الهيكل الحديدة مما يؤدي إلى مخاطر الانهيار الهيكلي الكامل للمبنى مما يمكن ان يتسبب في كارثة .وقد اشتعلت سيارة تيسلا موديل S من قبل في جراج سيارات تحت الأرض لثاني أطول مبنى في العالم، برج شنغهاي، ولحسن الحظ، لم ينهار المبنى، لكن هذه المشكلة بالتأكيد أصبحت مصدر قلق للجميع مما اضطر الجراج ان يعلن حظر دخول اي سيارة كهربائية او هايبرد احترازيا لأخلاء مسؤوليتهم .