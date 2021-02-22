حظر دخول السيارات الكهربائية والهايبرد بعض الأماكن في ألمانيا

نعلم جميعا انه كلما زاد التطور وتقدمت التقنيات زاد الخطر أيضا، وفي واقعة تعتبر هي الأولي من نوعها في العالم قرر جراج ألماني إعلان حظر دخول السيارات الكهربائية و الهايبرد نهائيا لعدم قدرته علي تأمينها.
برر المسؤلين عن الجراج هذا القرار بسبب الامان و المخاوف التي تتعلق بالسلامة وذلك بعد اغلاق حدث لأجراء اعمال التجديد بعد حريق هائل التهم سيارة كهربائية وقع داخل الجراج ، حيث واجهوا صعوبة في إيقاف الحريق واضطروا لتركها تحترق بالكامل بسبب عجزهم عن انقاذ الموقف.
من هنا أدرك المهندسون أن الخرسانة المسلحة لا يُمكنها تحمل الحرارة لفترة طويلة، فإذا كانت هناك الكثير من الحرارة فسوف تنفجر الخرسانة وقد يذوب الهيكل الحديدة مما يؤدي إلى مخاطر الانهيار الهيكلي الكامل للمبنى مما يمكن ان يتسبب في كارثة .
برر المسؤلين عن الجراج هذا القرار بسبب الامان و المخاوف التي تتعلق بالسلامة وذلك بعد اغلاق حدث لأجراء اعمال التجديد بعد حريق هائل التهم سيارة كهربائية وقع داخل الجراج ، حيث واجهوا صعوبة في إيقاف الحريق واضطروا لتركها تحترق بالكامل بسبب عجزهم عن انقاذ الموقف.
من هنا أدرك المهندسون أن الخرسانة المسلحة لا يُمكنها تحمل الحرارة لفترة طويلة، فإذا كانت هناك الكثير من الحرارة فسوف تنفجر الخرسانة وقد يذوب الهيكل الحديدة مما يؤدي إلى مخاطر الانهيار الهيكلي الكامل للمبنى مما يمكن ان يتسبب في كارثة .
وأضاف المسؤولون عن الجراج أن استقبال السيارت الكهربائية او الهايبرد يتطلب الكثير من الأشياء مثل إنشاء وتنفيذ إجراءات لإطفاء الحرائق المتعلقة بالبطاريات وأنظمة اكثر تطورا، وهذا ليس الجراج الاول اليذي يرفض استقبال سيارات كهربائية او هايبرد بس يبقة 3 جراجات ايضا .
وقد اشتعلت سيارة تيسلا موديل S من قبل في جراج سيارات تحت الأرض لثاني أطول مبنى في العالم، برج شنغهاي، ولحسن الحظ، لم ينهار المبنى، لكن هذه المشكلة بالتأكيد أصبحت مصدر قلق للجميع مما اضطر الجراج ان يعلن حظر دخول اي سيارة كهربائية او هايبرد احترازيا لأخلاء مسؤوليتهم .