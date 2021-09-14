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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يدعو لإنهاء الخلاف بين أطراف واقعة فتاة الفستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم خلال مداخلته هاتفيه عبر برنامج الحكاية الإعلامي عمرو أديب عن مبادرة لإنهاء الخلاف بين أطراف واقعة ما عرف إعلاميا ب فتاة الفستان الاربعاء القادم بديوان مكتبه مؤكدا علي الرغم أن الجامعة لست طرفا في الموضوع وحيثياته.
وجاء ذلك بعدما قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في اتهامات الفتاة للعدد من المراقبين بكلية الآداب بجامعة طنطا .

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وكان الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا قرر إحالة واقعة فتاة الفستان إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وأصدرت الجامعة بيانا رسميا جاء فيه:"بعد ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة حبيبة زهران بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي عقب انتهاء مدة الامتحان قرر الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا  إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها".

وأضاف البيان "تهيب الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة"

فتاة الفستان جامعة طنطا حفظ التحقيقات براءه مراقبي كلية الاداب

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