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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجمارك تنفي خفض الحد الأدنى من مشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

قال محمد إبراهيم سعيد، مدير عام البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الجمارك، إنه لا صحة لخفض الحد الأدنى من مشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج.

 

الجمارك تكشف حقيقة خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج.. فيديو

وأضاف محمد إبراهيم سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن، "اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري".

 

وتابع محمد إبراهيم سعيد، أن العمل بتلك المنظومة؛ اعتبارا من الأول من سبتمبر 2021، تضمن أحكاما أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي".

 

وأشار سعيد إلى أن قانون الجمارك في نهاية عام 2020؛ يأتي تتويجا للجهد الذي بذلته وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

 

الجمارك مشتريات السائحين المصريين العائدين من الخارج قيمة المسموحات

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