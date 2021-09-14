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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لعدد من الفنانين.. أبرزهم ملك قورة وأمير طعيمة

أمير طعيمة وملك قورة
أمير طعيمة وملك قورة

عادت الإصابات والحالات المرضية مرة أخرى إلى الانتشار خاصة بين الفنانين والمشاهير، وأصبحت مستشفى النجوم مليئة بأسماء جديدة أبرزهم ملك قورة وأميرة طعيمة.

تضم القائمة أسماء شهيرة من الفنانين ما بين إصابات بفيروس كورونا، وما بين حالات مرضية خاصة نتعرض على تفاصيلها في الأسطر التالية. 

إصابة ملك قورة بفيروس كورونا 

شاركت الفنانة ملك قورة عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا، معلنة إصابتها بـ كوفيد19.

وطالبت ملك قورة الجمهور بالدعاء لها، وكل من خالطها بالذهاب لإجراء التحاليل اللازمة، وبذلك تكون أبرز حالات إصابة كورونا بين الفنانين خلال الفترة الحالية. 

حالة طارق العريان 

علم “صدى البلد” أن المخرج طارق العريان أجرى مسحة طبية منذ أيام حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية ليتأكد من تعافيه تماما من فيروس كورونا.

وكان طارق العريان أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين حيث خضع للعزل المنزلي، وتلقى العلاج وفقا لبروتكول وزارة الصحة.

زوجة نبيل الحلفاوي 

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، خضوع زوجته  لعملية جراحية عاجلة ستعيق حركتها لفترة طويلة.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع التدوينات “تويتر”، "أنا بخير والحمد لله زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة".

مرض أمير طعيمة 

نشرت زوجة الشاعر الغنائي أمير طعيمة  منشورا جديدا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت قائلة :" بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل علي أمير الحمد لله مش كورونا ولكن هو تعبان وغير قادر علي الرد علي التيلفون من ٣ أيام أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع ولو في شغل متأخر يا رأيت يستني“.

تطورات حالة شريف إدريس 

كشف الفنان  شريف إدريس، عن  تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب شريف إدريس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «صباحكم خير، الأصدقاء اللي بيحاولوا يتطمنوا عليا، طبعا الحمد لله على كل شيء، ألم شديد مستمر في كل حتة في جسمي».

وأضاف شريف إدريس: «مفيش ريحة لأي حاجة، عدم اتزان ودوخة ومش قادر اقف، جلد ضهري حرقان، وجع في مقلة العين، أدويه تقيلة بتخليني نايم كتير".

واختتم شريف إدريس: " طبعا الألم النفسي الأكبر إني مش قادر أحضن أولادي ولا اتعايش معاهم، دعواتكم اتخطى الموضوع بسرعة، وما يحصلش أي تطور وحش في حالتي، شكرا ليكم جميعا».

الفنانين مستشفى النجوم امير طعيمة ملك قورة شريف ادريس

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