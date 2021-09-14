نيابات بني سويف: حبس المتهمين الخمسة بخطف صاحب مقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمر المحامى العام الأول لنيابات بني سويف حبس المتهمين الخمسة في واقعة اختطاف صاحب مقهي 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات .كان قطاع الأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة بني سويف بإشراف اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تمكنوا من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص وتحديد وضبط الجناة وتحرير المختطف .

حيث تلقي الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث قسم بني سويف، إخطارا من ربة منزل، مقيمة مركز ناصر شمال بني سويف بغياب زوجها " مالك كافيه كائن بدائرة القسم " عقب توجهه للكافيه مستقلاً سيارته، وإتصاله بها وقرر لها أنه فـي طريق عودته للمنزل إلا أنه لم يعد .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية والعميد منصور عمر رئيس المباحث الجنائية وبرئاسة المقدم مصطفي أبوطالب مفتش مباحث البندر والرائدين محمود فؤاد وعماد عرفة معاون أول المباحث وبمعاونة النقباء أحمد هديب ومصطفي صلاح وأحمد فهمي معاونوا المباحث .

وأسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المتغيب و(مُدرس، مقيم بدائرة القسم) لسابقة وجود شراكة بينهما، وقيام المتغيب بإيهامه بقدرته على استصدار عفو عن " شقيق زوجته " المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالى " تتقاضاه منه " وأنه قام باختطاف المجنى عليه ومساومته لإعادة أمواله .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص، وأنهم قاموا باختطاف المجنى عليه وتوثيقه واحتجازه بإحدى المنازل بمركز بنى سويف، وكذا التحفظ على سيارته بمنطقة لأهرام بالجيزة .

و باستهداف المنزل أمكن ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليه، وتبين أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه .