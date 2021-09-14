وزير الخارجية الأمريكي: نقدم 64 مليون دولار كمساعدة إنسانية لشعب أفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب الأفغاني باستخدام أدواته الاقتصادية والدبلوماسية.

وكتب في تغريدة على تويتر: "اليوم، نعلن عن 64 مليون دولار كمساعدة إنسانية جديدة لشعب أفغانستان".

وأضاف: "تظل الولايات المتحدة منخرطة من خلال مجموعة أدواتنا الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية الكاملة لدعم مستقبل مستقر يريده الشعب الأفغاني ويستحقه".

وكشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تأجيل توطين 12 ألف افغاني في الولايات المتحدة لعدة أسابيع؛بسبب الحصبة.

وقالت الصحيفة، إن الصحة الأمريكية، أوصت بتلقيح الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم نحو الولايات المتحدة، ضد الحصبة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أفغانستان تشهد أزمة إنسانية متفاقمة، لافتا إلى أن شعبها يواجه انهيار دولة بأكملها.

ووفقًا لقناة "العربية"، قال جوتيريش إنه يجب ضمان حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان، فضلا عن التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية الأفغانية.

وأعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون دولار لأفغانستان، مطالبًا بالسماح للموظفين الأممين بالعمل في أفغانستان دون ترهيب.

من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، أن الأحداث الأخيرة في كابول تهدد بكارثة إنسانية، مشيرًا إلى أن أفغانستان بلد خطير على العاملين في قطاع الإغاثة.

وأضاف أن طالبان طلبت مساعدة دولية على أكثر من صعيد، مشيرًا إلى أن تلقيت رسالة من الحركة تقدم فيها ضمانات بشأن حقوق الإنسان، ووعدَا بتسهيل عمل موظفي الإغاثة.

وأشار جريفيثس إلى التزامه بحقوق النساء والأقليات والحريات الدينية في أفغانستان، مؤكدا أن 1 من أصل 3 أفغان يواجه صعوبات بشأن الحصول على الغذاء.

