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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: حققنا أهدافنا في أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حققت هدفها من الحرب في أفغانستان، وهو منع حدوث مثل أحداث 11 سبتمبر مرة أخرى.

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وزير الخارجية الأمريكي: نقدم 64 مليون دولار كمساعدة إنسانية لشعب أفغانستان

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وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "بينما نتذكر ما يقرب من 3000 فرد فقدوا حياتهم قبل 20 عامًا في 11 سبتمبر ، يتم تذكيرنا بسبب ذهابنا إلى أفغانستان".

وأضاف: "في المقام الأول، لتحقيق العدالة لأولئك الذين هاجمونا والتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة أخرى. لقد حققنا تلك الأهداف".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب الأفغاني باستخدام أدواته الاقتصادية والدبلوماسية.

وكتب في تغريدة على تويتر: "اليوم، نعلن عن 64 مليون دولار كمساعدة إنسانية جديدة لشعب أفغانستان".

وأضاف: "تظل الولايات المتحدة منخرطة من خلال مجموعة أدواتنا الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية الكاملة لدعم مستقبل مستقر يريده الشعب الأفغاني ويستحقه".

وكشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تأجيل توطين 12 ألف افغاني في الولايات المتحدة لعدة أسابيع؛ بسبب الحصبة.

وقالت الصحيفة، إن الصحة الأمريكية، أوصت بتلقيح الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم نحو الولايات المتحدة، ضد الحصبة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أفغانستان تشهد أزمة إنسانية متفاقمة، لافتا إلى أن شعبها يواجه انهيار دولة بأكملها.

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