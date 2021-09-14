موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق برشلونة منافسه بايرن ميونخ اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال اوروبا .

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تقام مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بى ان سبورت بريميوم 1 .

وتعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ أحد أهم المباريات اليوم في بطولة دورى أبطال أوروبا خصوصا للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التى تشجع الفريقين في مصر والوطن العربي

ولم تنسي جماهير برشلونة الثمانية التاريخية التى تلقتها امام فريق بايرن ميونخ في الموسم قبل الماضي من بطولة دورى أبطال أوروبا

وتأمل جماهير برشلونة تحقيق الفوز علي العملاق البافاري وسط الصعوبات التى تواجهها قلعة الكتلان الفترة الاخيرة والمتمثلة في ضياع أهم عنصر لديها واسطورة الفريق ليونيل ميسي الذي انضم الي فريق باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد التعاقد معه .

تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ

لعب بايرن ميونخ وبرشلونة 9 مباريات رسمية في بطولة دورى أبطال أوروبا حقق البافاري الفوز في 6 وخسر اثنين وتعادلا في لقاء وحيد

المرة الاولي في دور المجموعات عام 1998 وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع اللقائين الذهاب والاياب .

وفي عام 2009 حقق فريق برشلونة الفوز علي بايرن ميونخ بنتيجة اربعة اهداف دون رد وتعادلا بنتيجة هدف لكل منهما في لقاء الاياب .

وفي عام 2013 حقق فريق بايرن ميونخ الفوز علي برشلونة بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب وبنتيجة 3-0 في لقاء الاياب بنصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا .

وفي عام 2015 التقي الفريقين في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا وفاز برشلونة بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب وخسر الاياب بنتيجة 3-2

اما الكارثة التاريخيه فحققها بايرن ميونخ امام برشلونة حينما التقي الفريقين في ربع نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا عام 2020 وحقق البافاري الفوز بنتيجة 8-2