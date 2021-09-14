شوبير : جنش يودع الزمالك مؤقتا اليوم

أكد الاعلامي أحمد شوبير رحيل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : جنش سيودع الزمالك مؤقتا اليوم .

وفي نفس السياق كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حسم مسئولي النادي، لموقف محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الموسم الجديد.



وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عقد جلسة مع جنش تحدث إليه خلالها عن مصيره في الموسم الجديد، وذلك بعد الأزمة التي كانت نشبت بين الحارس والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.



واتفق الطرفان خلال الجلسة على خروج جنش للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد.

يأتي ذلك في ظل وصول الأزمة بين اللاعب وكارتيرون إلى طريق مسدود.