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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تبحث مع قبرص الاستخدام الذكي للموارد المائية في الزراعة

البحرين
البحرين

كشف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحرينية ، عن إعداد مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص، في عدة مجالات متعلقة بإدارة الموارد المائية إلى جانب تطوير المجال الزراعي بين البلدين والاستخدام الذكي للموارد المائية في الزراعة.

 

وذكرت الوزارة البحرينية في بيان لها، على هامش زيارة رئيس جمهورية قبرص لمملكة البحرين، أنه تم تناول عدد من المواضيع التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين تحديداً في مجال التقنية الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي ، إلى جانب مشاريع الاستزراع السمكي للاستفادة من الخبرات القبرصية في هذا المجال.

 

ولفتت الوزارة ، إلى تبادل الخبرات في مجال المحافظة على المياه الجوفية، خصوصاً وأن كلا البلدين من الدول الفقيرة مائياً، حيث إن الاعتماد على انتاج المياه عن طريق توليد الكهرباء والمياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والذي يعتبر إحدى مصادر الموارد المائية في المملكة.

 

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وأضافت : "هناك الكثير من الخبرات المتواجدة في البلدين ، واتفقنا على توقيع اتفاقية لتبادل الخبرات والاستفادة منها، في زيادة الإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي والبحوث للمحافظة على المياه".

 

من جانبه ، أكد وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي كوستاس كاديس، أن المباحثات تركزت على تعزيز التعاون ضمن 3 محاور ، وهي إدارة الاستدامة للموارد المائية والتعاون في المجال الزراعي ومجال المياه.

 

حيث بين الوزير، أن البلدين يواجهان ذات التحدي في مواجهة التحدي المائي، أخذاً في الاعتبار التغيرات المناخية التي يمران بها لتوفير المياه من موارد أخرى، وبالتالي يمكن للبلدين الاستفادة من مشاركة الخبرات لإدارة المياه.

مملكة البحرين قبرص الصرف الصحى الاستزراع السمكى مياه الصرف الصحى رئيس جمهورية قبرص

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