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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انزال جوي على الحسكة

سوريا.. الطيران الأمريكي ينفذ إنزالا جويا على الحسكة ويختطف مدنيين

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي ينفذ إنزالا جويا على الحسكة ويختطف مدنيين

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الأمريكي نفذ إنزالاً جوياً على أطراف مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا، واختطفت على إثره مدنيين اثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية قولها إن طائرة حوامة تابعة للطيران الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” على أطراف مدينة الحسكة الشمالية.

وأضافت المصادر أن عناصر الطائرة قاموا بمداهمة منازل في المنطقة واختطفوا مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

ووفقا للوكالة السورية، تنفذ القوات الأمريكية عمليات انزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تسيطر عليها بالتعاون مع ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية تختطف خلالها مدنيين وتقتادهم إلى جهات مجهولة وتقوم أحياناً بتدمير المنازل التي تقتحمها.

وفي أغسطس الماضي، نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي الشهر نفسه، نفذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية إنزالا جويا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.

وفي وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، أنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.

وينص البند 51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.


 

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