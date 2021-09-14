روسيا وتركيا تسعيان لتسيير الرحلات الجوية لمطار كابول

الرحلات الجوية لمطار كابول

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن روسيا وتركيا تسعيان لتسيير رحلات جوية تجارية لمطار كابل.

وهبطت أول رحلة تجارية أجنبية في مطار كابول، أمس الاثنين، قادمة من باكستان؛ وذلك منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن أحد مراسليها كان على متن الطائرة القادمة من إسلام آباد قوله: "هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة، أفراد الطاقم هنا أكبر عدد من المسافرين".

وقالت سلطة الطيران المدني الأفغانية الخاضعة لحركة طالبان، أمس الاثنين، إن مطار كابول سيستأنف الرحلات مع تركيا وروسيا قريبا، مشيرا لتبقي القليل من أعمال إعادة تشغيل المنشأة.

وأوضح عبد الهادي حمداني، رئيس هيئة الطيران المدني لطالبان في مطار كابول، أن "طائرات من قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وكازاخستان وباكستان هبطت حتى الآن في مطار كابول".

وأضاف حمداني أن "روسيا وتركيا أعلنتا أيضًا أنهما ستستأنفان الرحلات الجوية إلى مطار كابول في الأيام المقبلة، لإرسال مساعدات إلى الشعب الأفغاني".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تعمل مع الولايات المتحدة وقطر لاستئناف الرحلات الجوية من مطار كابول.

وأكد أوغلو أنه لن تبدأ شركات الطيران رحلاتها حتى يتم ضمان الأمن هناك، مضيفا: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة وقطر في مطار كابول. نحتاج إلى بدء الرحلات وفقًا لقواعد ومعايير السلامة الدولية. المعيار الرئيسي هو السلامة والأمان، وبدونها لن تجرؤ شركة طيران واحدة استئناف الرحلات ".

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة طالبان (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية.