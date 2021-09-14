عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرحلات الجوية لمطار كابول

روسيا وتركيا تسعيان لتسيير الرحلات الجوية لمطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن روسيا وتركيا تسعيان لتسيير رحلات جوية تجارية لمطار كابل.

وهبطت أول رحلة تجارية أجنبية في مطار كابول، أمس الاثنين، قادمة من باكستان؛ وذلك منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن أحد مراسليها كان على متن الطائرة القادمة من إسلام آباد قوله: "هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة، أفراد الطاقم هنا أكبر عدد من المسافرين".

وقالت سلطة الطيران المدني الأفغانية الخاضعة لحركة طالبان، أمس الاثنين، إن مطار كابول سيستأنف الرحلات مع تركيا وروسيا قريبا، مشيرا لتبقي القليل من أعمال إعادة تشغيل المنشأة.

وأوضح عبد الهادي حمداني، رئيس هيئة الطيران المدني لطالبان في مطار كابول،  أن "طائرات من قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وكازاخستان وباكستان هبطت حتى الآن في مطار كابول".

وأضاف حمداني أن "روسيا وتركيا أعلنتا أيضًا أنهما ستستأنفان الرحلات الجوية إلى مطار كابول في الأيام المقبلة، لإرسال مساعدات إلى الشعب الأفغاني".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تعمل مع الولايات المتحدة وقطر لاستئناف الرحلات الجوية من مطار كابول.

وأكد أوغلو أنه لن تبدأ شركات الطيران رحلاتها حتى يتم ضمان الأمن هناك، مضيفا: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة وقطر في مطار كابول. نحتاج إلى بدء الرحلات وفقًا لقواعد ومعايير السلامة الدولية. المعيار الرئيسي هو السلامة والأمان، وبدونها لن تجرؤ شركة طيران واحدة استئناف الرحلات ".

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة طالبان (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية.

اخبار العالم أفغانستان مطار كابول الرحلات الجوية لمطار كابول اخبار العالم الآن طالبان روسيا تركيا

ترشيحاتنا

طالبان تقطع الشك باليقين حول عمل المرأة.. تصريحات مثيرة لوحيد الله الهاشمي

اعترف قدام النيابة.. حبس المتهم بقتل صديقه المهندس بالمنصورة

الرئيس السيسي يشهد جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أيتن عامر مدافعة عن مصطفى شعبان : كفاية حملات معروف إيه سببها

لـ أصحاب العقارات.. اِعرف الجهة المسئولة عن تقدير التعويض حال نزع الملكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

طلب الرحيل.. شوبير يكشف آخر تطورات انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ