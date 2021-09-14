قناة السويس تحتفل بعيد المرشد الـ 65 .. تفاصيل

تقيم هيئة قناة السويس، غدا الأربعاء، احتفالية مسائية، بمناسبة عيد المرشد الـ 65 ، بالمارينا الجديدة.



من جهتها كشفت المصادر الملاحية، تكريم عدد من كبار المرشدين في الاحتفالية التي تحرص إدارة القناة على إقامتها كل عام، تقديرا لدور عيون السفن كما يطلق عليهم.

وتحتفل هيئة قناة السويس خلال شهر سبتمبر من كل عام، بذكرى انتصار الإرادة المصرية وعيد المرشد المصري، الذي شهد الانسحاب الجماعي للمرشدين والموظفين الأجانب، عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم القناة، بغرض إحراج مصر دوليًا وإظهار عدم قدرة الإدارة الجديدة على تسيير حركة الملاحة بالمجرى الملاحي بقناة السويس.

ويعتبر "عيد المرشد" يوم إنجاز حقيقي مؤرخ في سجل البطولات المصرية فعلى الرغم من محاولة عدد من الدول الأجنبية وعلى رأسها فرنسا وإنجلترا إحراج مصر دوليا عبر زيادة عدد السفن المرسلة للقناة إلى 50 سفينة إلا أن براعة وتصميم المرشدين المصريين واليونانين أفسدت المؤامرة وحولتها إلى نصر تاريخي.

ويعتبر المرشدون المصريون أهم عنصر من عناصر نجاح الملاحة بقناة السويس خاصة عقب إعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تأميمها عام 1956، وكان عدد المرشدين الذين يقومون بالإرشاد في القناة قبل التأميم 205 مرشدين، منهم 29 مرشدا مصريا تحت التدريب، و176 مرشدا أجنبيا، موزعين كالآتي: 61 فرنسيا، 54 إنجليزيا، 14 هولنديا، 11 نرويجيا، 11 يونانيا، ثلاثة بلجيكيين، ثلاثة دنماركيين، ثلاثة أمريكيين، ثلاثة سويديين، والبقية من جنسيات أخرى.

