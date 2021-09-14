لمواجهة كورونا.. إعدام ٣٧ شيشة بالكافيهات المخالفة في البحيرة

إجراءات احترازية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

إعدام ٣٧ شيشة من الكافيهات المخالفة

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن الآتي :-

- تحرير ٧ محاضر فض تشميع لمركز دروس خصوصية بدمنهور.

- رفع ١٥١ حالة إشغال طريق وتحرير ١١ محضر متنوع ومصادرة ٣٧ شيشة بكفر الدوار.

- ١٦٥ حالة إشغال طريق برشيد.