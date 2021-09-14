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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تقرير التنمية البشرية 2021 شهادة جديدة بحق الشعب المصري

النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات واتاحتها، حيث أنه يتناول بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.


جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على تقرير التنمية البشرية في مصر 2021؛ والذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، مؤكدا على أن إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم يساهم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية، حيث تعمل هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والاقليمي والدولي، وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية، وتزيد الوعي بقضايا التنمية البشرية.


ولفت عضو مجلس الشيوخ، تقرير التنمية البشرية يعكس أيضا ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر ، مؤكدا على أن شهادة تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 شهادة للشعب المصري والذى دائما ما يكون هو البطل البطل الحقيقي.


فى السياق  ذاته أكد عضو مجلس الشيوخ على أن الجهود التى تمت على مدار السنوات الماضية بعهد الرئيس السيسى والتى إرتكزت على تخطيط شامل ورؤية طَموحة للمستقبل باستراتيجية 2030ه  هى ما لمسناه جميعا خلال تقرير اليوم فى ضوء استراتيجيةُ التنميةِ المستدامة وهى النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأمميةِ لتحقيقِ التنميةِ المستدامة، من أجل  الإنسان وبناءه بشكل مختلف.

التنمية البشرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الشعب المصري عضو مجلس الشيوخ

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