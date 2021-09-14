عبد الباسط حمودة يحتفل بعقد قران ابنه

احتفل المطرب عبد الباسط حمودة بعقد قران ابنه ماجد وسط جو عائلى، حيث حضره عدد من المقربين وأهل العروسين فقط.

عقد قران ابن عبد الباسط حمودة

وكان حل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ضيفا مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور”.

وهاجم عبد الباسط خلال الحوار العديد من المطربين الشعبيين مثل حمو بيكا وسعد الصغير كما تحدث عن عمر كمال و عمرو دياب وحسن شاكوش

عبد الباسط حمودة

وكشف المطرب عبد الباسط حمودة، عن ترتيبه بين المطربين الشعبيين، قائلا "الأول محمد رشدي والعزبي وبعد كدا عدوية وعبد الباسط حمودة وحسن الأسمر والباقية تأتي".

وهاجم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، المطرب سعد الصغير، قائلا: "بيرقص وميغنيش، ميعرفش حاجة عن الغناء، طلع وقال إني بغني ومعاه استعراض وبقلده، مين سعد الصغير ده؟!".

عقد قران ابن عبد الباسط حمودة

وحول علاقته بعمرو دياب، أوضح حمودة :"عمرو دياب مدانيش كتف".

ودخل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في حالة بكاء، وذلك عند عرض صورة الراحل “شعبان عبد الرحيم"، قائلا: دا حبيبي وروحي”.

محمد رمضان وعمرو سعد

وحول ما إذا كان يفضل عمرو سعد أو محمد رمضان، أوضح: "بحب عمرو سعد عشان محترم وجدع، أما محمد رمضان أقوله أرجوك خلي الناس تحبك عشان انت جميل وكويس وليك مستقبل هايل.

وتابع: لما بيتكلم بيبقى متعصب، ولو عملت مشكلة زي اللي حصل مع الطيار المفروض كنت أراضيه وأبوس راسه، ولما رمى الدولارات في البسين ممكن متكونش حقيقية بس هي افتراء وابني لو عمل كده أموته".