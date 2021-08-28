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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يشبه عبد الباسط حمودة وشعبان عبد الرحيم.. صورة محمد فؤاد تثير الجدل

محمد فؤاد
محمد فؤاد

أثارت صورة للمطرب محمد فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وخاصة انستجرام حيث ظهر فيها “فؤش” بوزن زائد اثناء احيائه حفلا غنائيا.

وتسببت الصورة التى نشرت للمطرب محمد فؤاد فى سخرية البعض حيث شبهوه بالمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة والبعض الآخر شببه الراحل شعبان عبد الرحيم. 

محمد فؤاد 

وكان احتفل عبد الرحمن - نجل الفنان محمد فؤاد - بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.

محمد فؤاد 

ذكريات محمد فؤاد 

من جهة أخرى، شارك الفنان، محمد فؤاد، جمهوره بصورة من الذكريات ،ونشرها عبرحسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعينه بالإعجابات والتعليقات،منهم الفنانة فيفي عبده،وجاءت بعض التعليقات كالأتي:

بحبك يا فؤش،كدة حتة قمر،منور الدنيا يافؤش

يذكر أن الفنان محمد فؤاد طرح أغنيته الجديدة "احكيلك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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أغنية ليه 

من ناحية أخرى، حققت أغنية «ليه» لـ الفنان محمد فؤاد أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد تم طرحها يوم 14 يناير الماضي، وهي من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية: “ليه؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاهما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه  فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟ وإزاي أنا على طول كدا سيبته.. أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه”.

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