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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تبعث بمساعدات إنسانية إلى أثيوبيا

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أثيوبيا رحلة جوية حاملة على متنها 85 طنًا متريًا من الأدوية والمستحضرات الطبية والمستلزمات العلاجية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي وباء الكوليرا والمساهمة في التصدي للتحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” بوصول شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مطار الخرطوم الدولي حاملة 100 طن متري من مواد الإغاثة والإعاشة لمساعدة لاجئي تيغراي، وكذلك لمعاونة السودان الشقيق في التغلب على آثار الفيضانات الموسمية القوية التي تعرضت لها مؤخرا محدثةً أضراراً بالغة ونجم عنها دمار واسع لآلاف المساكن، وإغاثة السكان المتضررين وذلك بتوجيهات  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 

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وبين الوكالة الإماراتية ، أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ساهمت  في تسيير الرحلتين الجويتين اللتين انطلقتا من مطار دبي الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تأكيداً لنهج دبي ودولة الإمارات الدائم في تقديم يد العون لكل محتاج في مختلف مواقف الشدائد والملمات، والمسارعة لنجدة المتضررين والمشاركة في توفير المتطلبات الأساسية للحياة.

وبدوره ، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودعمه المستمر، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية دورها في الاستجابة بسرعة كبيرة للأزمات المختلفة على مستوى العالم، بالتعاون مع شركائنا، في ضوء تنامي قدرة المدينة على الاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى العالم وتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "ضاعفت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والمجتمع الإنساني الذي نستضيفه الجهود في ضوء زيادة الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ويسعدنا أن تكون المدينة، عبر إرسال المساعدات الموجودة في مستودعاتها في دبي والمُقدمة بالتعاون مع شركائنا من مؤسسات المجتمع الإنساني، سبباً في دعم المتضررين من الفيضانات في السودان".

من جانبه، عبر روبرت بلانشارد، عضو فريق الخدمات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية في دبي عن امتنانه للدعم الهائل الذي تقدمه دبي ودولة الإمارات في الوقت الذي تواصل فيه المنظمة تعزيز قدراتها اللوجستية الصحية لحماية الفئات الضعيفة من السكان في جميع أنحاء العالم.

وأوضح بلانشارد أن الإمدادات الصحية الموجهة إلى أثيوبيا تكفي لرعاية نحو 140 ألف شخص وعلاج حوالي 15 ألف مريض بالكوليرا.

وقال: "الدعم الكبير من دبي ودولة الإمارات وشراكتنا مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية يمكنان منظمة الصحة العالمية من مواصلة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الصحية الحادة، وتخفيف معاناة وإنقاذ حياة من هم في حاجة للعون".

من جهته، قال ايلير كوشاج، رئيس الأسطول العالمي ومركز الخدمات اللوجستية في دبي: "نحن ممتنون للغاية للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ولحكومة دبي، ونعمل على مدار الساعة لتوسيع نطاق مساعداتنا لإنقاذ حياة الناس، وستدعم مواد الإغاثة التي تم توجيهها إلى السودان وإثيوبيا مئات العائلات المتضررة بإمدادهم بمقومات الحياة الأساسية ..ويعمل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جنبًا إلى جنب مع جمعية الهلال الأحمر السوداني لتزويد المتضررين من الفيضانات بالمساعدات اللازمة لمعيشتهم اليومية حيث يُتوقع أن يستفيد من تلك المساعدات حوالي 22 ألف شخص".

الامارات السودان اثيوبيا فيروس كورونا المستجد الشيخ محمد بن راشد المساعدات الانسانية

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