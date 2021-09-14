سفير البحرين لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي

قدم خالد الجلاهمة، السفير البحريني لدى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وقال السفير البحريني في 3 تغريدات باللغة العربية والإنجليزية والعبرية: "يشرفني تسليم أوراق اعتمادي إلى الرئيس إسحاق هرتسوج كأول سفير للبحرين لدى إسرائيل عشية الذكرى السنوية لاتفاقيات إبراهيم".

وحسب “روسيا اليوم”، قال الجلاهمة في تصريح بعد انتهاء الاجتماع بين الجانبين: "شرف كبير أن تكون أول سفير للبحرين لدى إسرائيل.. السلام هو الخيار الاستراتيجي لمملكة البحرين وجلالة الملك يؤمن بأن الحوار والتفاهم وبناء الثقة هي مبادئ سامية وأسس رئيسية من أجل تحقيق التعاون بين الأمم والشعوب".

وأضاف: "أنا على ثقة من أن هذه الخطوة التاريخية ستشكل أساسا متينا للعلاقات بين بلدينا، على أساس قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمعتقدات والأديان".

ولفت إلى أن "هذه ليست خطوات شجاعة وتاريخية فحسب، إنها خطوات نحو مستقبل يسوده السلام والأمن والازدهار لنا جميعا. إنني على ثقة من أن اتفاقيات إبراهيم ستشكل طرقيقا وتلهم جميع الدول للسعي من أجل عالم أفضل وأكثر ازدهارا وأمانا".

من جانبه، قال هرتسوج للجلاهمة: "الدول الشجاعة تتخذ خطوات شجاعة.. كانت اتفاقيات إبراهيم ثمرة الرؤية والقوة".

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما ملكيا رقم (43) لسنة 2021 بتعيين رئيس ٍللبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وقرر العاهل البحريني، تعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وجاء في المرسوم الملكي، أنه على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.