بكر عوض: الأوقاف تبنت تصحيح المفاهيم وبناء الوعي في مواجهة جماعات الظلام

ألقى الدكتور بكر زكي عوض العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، محاضرة بعنوان: "مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة الأفكار المتطرفة" لأئمة وواعظات مصر والسودان، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

وذلك في إطار فعاليات اليوم الخامس للدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين اليوم الثلاثاء.

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة الأفكار المتطرفة



وفي محاضرته رحب عوض بالضيوف الكرام من أئمة وواعظات السودان ومصر مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف حظيت بوزير يبذل كل جهد في جمع كلمة الدعوة وجمع كلمة الدعاة وهو أحرص ما يكون على أن تكون هناك وحدة ثقافية لا تقف على أهل مصر بل في شتى أنحاء العالم وخير دليل على ذلك استجابة أهل السودان لتلبية هذه الدعوة فكل الشكر لوزيري الأوقاف بالبلدين الشقيقين مصر والسودان على هذا التعاون ، مشيرًا إلى أن الإسلام حريص كل الحرص على ألا تُستخدم الألفاظ في غير ما وضعت له فإذا غُيرت هذه اللفظة جاءت الشريعة لتوضح ذلك والدليل على ذلك كلمتي الحلال والحرام فقد ضبط القرآن الكريم استخدامهما قال تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ"، موضحًا أن الفهم الخاطئ لبعض الألفاظ كان سببًا في نشأة الفرق المنحرفة والأفكار الهدامة ، وحدوث تصدعات في وحدة المسلمين.

كما بين أن الجماعات المتطرفة اتخذت من تحريف مفهوم الجهاد ما يخدم منهجهم واستباحوا بذلك الدماء وقاموا باستقطاب فئات من الشباب تحت مسمى الشهادة في سبيل الله وأجر الجهاد.

وأوضح عميد أصول الدين بجامعة الأزهر السابق، أن هذه الطائفة حكمت على من خالفهم في فكرهم ومنهجهم بأنه حلال الدم مستباح العرض والمال.

مختتمًا حديثه عن مفهوم الوطن والمواطنة، ومفهوم الدولة، وغيرها من المفاهيم التي ينبغي تصحيحها، لافتاً النظر إلى أن وزارة الأوقاف قامت بدور عظيم في تصحيح المفاهيم ، ونشر الوعي والقضاء على الأفكار الهدامة والجماعات المتطرفة، وتبنت استراتيجية واضحة لتحقيق ذلك.