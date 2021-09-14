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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أيمن أبو العلا: تقرير التنمية البشرية لعام 2021 اعتراف دولي بإنجازات مصر

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تشهد تطورا جديدا بتوثيق كل إنجازاتها بمنتهى الدقة والشفافية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة البيانات بشكل دقيق ومفصل.

 

وأضاف "أبو العلا"، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١، بمثابة ختم واعتراف دولي من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، علي تقرير يشهد إنجازات مصر في جميع مكونات التنمية البشرية في شتي المجالات من تعليم وصحة وإسكان ونمو اقتصادي غير مسبوق، في الوقت الذي يشهد فيه العالم معاناه اقتصاديه مع جائحة كورونا، مشيداً بوعد الرئيس بأن مبادرة حياة كريمة التي تشمل ٥٨ مليون مواطن، سوف تحدث طفرة في التقرير القادم.

 

وأوضح النائب في تصريحات صحفية له اليوم عقب حضوره مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٢١ ، أن مصر تحقق إنجازا يوما بعد يوم، قائلا: قبيل أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واليوم تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار".

 

توفير كافة البيانات والمعلومات

وأشار أبو العلا، إلى حرص الدولة في توفير كافة البيانات والمعلومات وهو ما دفع كل مؤسسات الدولة للإشادة بمصر وجهودها في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه في إنساب الفضل لأهله، بعدما أكد أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي، بعد تقبله خطة الإصلاح الاقتصادى.

 

وأشار أبو العلا، إلى أن تقرير التنمية البشرية بشأن مصر لم يأت من فراغ، وإنما نتاج جهود عظيمة وتنسيق على أعلى مستوى بين كافة الجهات في الدولة ومن بينها المجتمع المدني، قائلا: هذا التنسيق أدى إلى نجاح العديد من المبادرات التي نالت تقدير العالم كله مثل مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وغيرها.

رئيس الهيئة البرلمانية حزب الاصلاح والتنمية حقوق الإنسان مجلس النواب الدولة المصرية

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