التعليم العالي: تم توفير نقاط عديدة لتطعيم الطلاب داخل الجامعات لمنع التزاحم

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم توفير نقاط عديدة للتطعيم بكل جامعة لمنع التزاحم، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلاب في كافة الجامعات فقد دعت كل جامعة عبر مواقعها الرسمية وصفحاتها عن التوجه للجامعات للحصول على اللقاح خلال الاسبوع الماضي وبدأت الجامعات .

وأشار "المصدر" إلى انه سيقوم الوزير بعدد من الجولات بالجامعات للتأكد من جدية المنظومة ، موضحا أنه داخل كل جامعة يوجد نقاط للتطعيم ، موضحا أن الطالب يتوجه لهذه النقطة ويتم تسجيل البيانات الخاصة للطالب ويتم ايفاد هذه التسجيلات لوزارة الصحة حتى يتم عمل الحصر الشامل لما يتم تطعيمهم بشكل يومي.



وفي سياق متصل التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، للمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، وكذا مستجدات التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية بالوزارة.



واستعرض الوزير، خلال اللقاء، موقف جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات التي سيتم من خلالها تنفيذ التكليف الخاص بتقديم اللقاح استعدادا للعام الدراسي الجديد، بواقع 290 مركز تطعيم في 60 جامعة، تتوزع كالاتي: 28 جامعة حكومية، و22 جامعة خاصة، و6 جامعات أهلية.



وقال الدكتور خالد عبدالغفار إنه تم تقديم 154.523 جرعة بالجامعات حتى أمس، مُقسمة إلى 122.108 جرعة أولى، و32.424 جرعة ثانية، موضحا أن العاملين والطلاب بقطاع التعليم العالي حصلوا على 58.742 جرعة، بنسبة 38%، بينما العاملون في المنظومة الصحية التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصلوا على 95.790 جرعة، ما يمثل 62% من إجمالي ما تم تقديمه من جرعات.