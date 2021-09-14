عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص .. ممدوح عيد : الحديث عن رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك «كلام فاضي»

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن كل ما يتردد عن بيع ورحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق إلى نادى الزمالك «كلام فاضي» لا أساس له من الصحة.

وقال ممدوح عيد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد على هامش مؤتمر النادى لتقديم ايهاب جلال المدير الفنى الجديد للفريق، إن عبد الله السعيد ليس للبيع، ولم يحدث أى جلسات مع نادى الزمالك للتفاوض على رحيله.

وأشار رئيس بيراميدز إلى أن هذ الملف تم إغلاقه تماما، وأن السعيد مرتاح تماما بالاستمرار مع نادى بيراميدز من أجل السعى لحصد البطولات مع الفريق فى الموسم الجديد.

وأوضح المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس لافتا إلى أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

وشدد على أن هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالي وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفني إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادي العديد من البطولات مستقبلا في ظل طموحه الكبير.

ترشيحاتنا

غدا أخر يوم.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز سبتمبر

سوق المستعمل..سعر بيجو 407 موديل 2008

كيف حمت الدولة الشهود والمبلغين من الخطر.. القانون يجيب

التشكيل الكامل للجهاز الفنى في بيراميدز بقيادة إيهاب جلال

سراديب ودهاليز وأبواب وهمية.. صدى البلد في مغامرة داخل مقبرة زوسر..فيديو وصور

أفشة عن جائزة أفضل لاعب: العب بإخلاص ومتهتمش بالجوائز ربنا يكافئك بالاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

الصحة تحذر من الإصابة بفيروس الهربس الفموي

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ