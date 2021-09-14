خاص .. ممدوح عيد : الحديث عن رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك «كلام فاضي»

أكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن كل ما يتردد عن بيع ورحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق إلى نادى الزمالك «كلام فاضي» لا أساس له من الصحة.

وقال ممدوح عيد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد على هامش مؤتمر النادى لتقديم ايهاب جلال المدير الفنى الجديد للفريق، إن عبد الله السعيد ليس للبيع، ولم يحدث أى جلسات مع نادى الزمالك للتفاوض على رحيله.

وأشار رئيس بيراميدز إلى أن هذ الملف تم إغلاقه تماما، وأن السعيد مرتاح تماما بالاستمرار مع نادى بيراميدز من أجل السعى لحصد البطولات مع الفريق فى الموسم الجديد.

وأوضح المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس لافتا إلى أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

وشدد على أن هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالي وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفني إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادي العديد من البطولات مستقبلا في ظل طموحه الكبير.