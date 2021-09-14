عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الكامل للجهاز الفنى في بيراميدز بقيادة إيهاب جلال

ايهاب جلال
ايهاب جلال

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بعد تولي إيهاب جلال المسئولية الفنية.

وجاء التشكيل الرسمي على النحو التالي:

إيهاب جلال .. المدير الفني 
حمد إبراهيم .. المدرب العام 
محمود فتح الله .. مدرب 
عمرو مختار .. مدرب 
أحمد حسام .. مدرب 
مصطفى كمال .. مدرب حراس المرمى 
علي طه .. محلل أداء

ويبقى الجهاز الإداري والطبي على نفس تشكيله خلال الفترة المقبلة مع الجهاز الفني الجديد.

وأكد عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن هذا اليوم مميز للغاية في تاريخ النادي بعد التعاقد مع مدير فني رائع بقيمة إيهاب جلال موضحا أنه أفضل مدرب مصري في الفترة الأخيرة وبإمكانه وضع بيراميدز على منصات التتويج بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن رؤية النادي تغيرت بالتعاقد مع مدرب مصري هو الأفضل في ظل النجاحات التي حققها طوال مشواره خلال الفترة الماضية ويأمل في حصد بطولة مع بيراميدز.

وشدد بسيوني على أن بيراميدز لم يتفاوض مع إيهاب جلال إلا منذ أيام قليلة احتراما لوجوده على رأس الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي واحتراما لوجود تاكيس جونياس في مهمة التدريب والمفاوضات انتهت في فترة سريعة للغاية.

وأكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن كل ما تردد عن بيع ورحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق الى نادى الزمالك لا أساس له من الصحة .

وقال ممدوح عيد فى تصريحات خاصة  على هامش مؤتمر النادى لتقديم ايهاب جلال المدير الفنى الجديد للفريق : عبد الله السعيد ليس للبيع ولم يحدث أى جلسات مع نادى الزمالك للتفاوض على رحيله الى الزمالك .

وأشار الى أن هذ ال الملف تم اغلاقه تماما و السعيد مرتاح تماما بالاستمرار مع نادى بيراميدز من أجل السعى لحصد البطولات مع الفريق فى الموسم الجديد .

وتوجه الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس موضحا أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

وشدد على أن هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالي وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفني إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادي العديد من البطولات مستقبلا في ظل طموحه الكبير.

ترشيحاتنا

غدا أخر يوم.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز سبتمبر

سوق المستعمل..سعر بيجو 407 موديل 2008

كيف حمت الدولة الشهود والمبلغين من الخطر.. القانون يجيب

التشكيل الكامل للجهاز الفنى في بيراميدز بقيادة إيهاب جلال

سراديب ودهاليز وأبواب وهمية.. صدى البلد في مغامرة داخل مقبرة زوسر..فيديو وصور

أفشة عن جائزة أفضل لاعب: العب بإخلاص ومتهتمش بالجوائز ربنا يكافئك بالاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

الصحة تحذر من الإصابة بفيروس الهربس الفموي

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ