التشكيل الكامل للجهاز الفنى في بيراميدز بقيادة إيهاب جلال

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بعد تولي إيهاب جلال المسئولية الفنية.

وجاء التشكيل الرسمي على النحو التالي:

إيهاب جلال .. المدير الفني

حمد إبراهيم .. المدرب العام

محمود فتح الله .. مدرب

عمرو مختار .. مدرب

أحمد حسام .. مدرب

مصطفى كمال .. مدرب حراس المرمى

علي طه .. محلل أداء

ويبقى الجهاز الإداري والطبي على نفس تشكيله خلال الفترة المقبلة مع الجهاز الفني الجديد.

وأكد عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن هذا اليوم مميز للغاية في تاريخ النادي بعد التعاقد مع مدير فني رائع بقيمة إيهاب جلال موضحا أنه أفضل مدرب مصري في الفترة الأخيرة وبإمكانه وضع بيراميدز على منصات التتويج بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن رؤية النادي تغيرت بالتعاقد مع مدرب مصري هو الأفضل في ظل النجاحات التي حققها طوال مشواره خلال الفترة الماضية ويأمل في حصد بطولة مع بيراميدز.

وشدد بسيوني على أن بيراميدز لم يتفاوض مع إيهاب جلال إلا منذ أيام قليلة احتراما لوجوده على رأس الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي واحتراما لوجود تاكيس جونياس في مهمة التدريب والمفاوضات انتهت في فترة سريعة للغاية.

وأكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن كل ما تردد عن بيع ورحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق الى نادى الزمالك لا أساس له من الصحة .

وقال ممدوح عيد فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر النادى لتقديم ايهاب جلال المدير الفنى الجديد للفريق : عبد الله السعيد ليس للبيع ولم يحدث أى جلسات مع نادى الزمالك للتفاوض على رحيله الى الزمالك .

وأشار الى أن هذ ال الملف تم اغلاقه تماما و السعيد مرتاح تماما بالاستمرار مع نادى بيراميدز من أجل السعى لحصد البطولات مع الفريق فى الموسم الجديد .

وتوجه الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس موضحا أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

وشدد على أن هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالي وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفني إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادي العديد من البطولات مستقبلا في ظل طموحه الكبير.