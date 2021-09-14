عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ترك إستوديو برنامج.. أحمد صالح يكشف تفاصيل مهمة عن تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك
الزمالك

حدثت فى الفترة الأخيرة مشادة كلامية بين الكابتن أحمد صالح  نجم الزمالك السابق، وأحد المذيعين أثناء الحديث عن  تتويج الزمالك بالدوري، وعلى أثرها ترك نجم الزمالك الأستوديو.

قال كابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، إن السوشيال ميديا أصبحت سبب فى حدوث مشكلات بين الجماهير، معلقًا :" السوشيال ميديا كشفت حقيقة بعض الأشخاص كنا نعتقد أنهم شيوخ لكنهم غير ذلك ويريدون بث التعصب والخلافات بين الجماهير وتحديدًا جماهير الأهلى والزمالك".


وأضاف نجم الزمالك خلال حواره ببرنامج " بنت البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، أنه يشاهد بعض الأشخاص تصدر منهم ألفاظ غير مقبولة، أن هناك بعض اللاعبين تنشر بعض الأشياء على السوشيال ميديا تتسبب فى إثارة الجماهير ضد بعض، مطالبًا بمعاقبة أى شخص يخرج عن النص و يحرض الجماهير ضد بعض.


وأشار إلى أن الفترة الأخيرة المباريات أصبحت بدون جماهير، ولكن السوشيال ميديا تتسبب فى مشكلات، مطالبًا بمعاقبة أى شخص يتسبب فى إثارة المشكلات، و أن الفترة الأخيرة نشاهد المشاجرات و الألفاظ الخارجة من اللاعبين فى الملاعب و من الجماهير. 
 

 

كما علق أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، على حوار اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا،  مع الإعلامي عمرو أديب، وقال إن كلام نجم الزمالك كانت مميز ومتزن.


وأضاف نجم الزمالك أن شيكابالا تحدث بكل صدق وحب للجماهير، مؤكدًا " كلام شيكا خارج من القلب"ورد على كلمة شيكابالا خلال اللقاء مع عمرو أديب" عندما قال حاسس أننا مش هناخد الدوري تاني"، قائلا أن كلمة شيكابالا كانت بسبب أن فريق الزمالك لم ينظم له مراسم احتفال، وهناك نجوم بالزمالك منعت من حضور مراسم التتويج بالدوري.


ولفت إلى أن فرحة الزمالك قتلت بسبب عدم الاحتفال بـ الدوري، وحضور وزير الشباب والرياضة الاحتفال.

قال كابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، إن الموسم الكروي هذا العام كان صعبًا على جميع الأندية، وذلك بسبب التوقفات الكثيرة التى تمت، أن نادي الزمالك فى هذا الموسم حصل على لقب بطل الدوري، وهذا الأمر أسعد جميع مشجعى الزمالك.

ولفت إلى أن الزمالك لم يحصل على الدوري منذ فترة طويلة ، وتوج هذا العام باللقب نتاج مجهود كبير لـ لاعبيه.

وأشار إلى أنه ضد بعض الإعلاميين فى الوسط الرياضى الذين تسببو فى مشكلات كثيرة، مطالبًا المذيعون الرياضيون بضبط النفس، وذلك لعدم حدوث مشكلات بين جماهير الفريقين.

وأوضح أنه يطالب الجميع بالروح الرياضية، مؤكدًا المشادات الكثيرة فى الفترة الأخيرة اصبحت بين جماهير الأهلى والزمالك.

 

شوبير يكشف آخر تطورات انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك
 

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، أبلغ إدارة ناديه برغبته، في الرحيل إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" عبد الله السعيد أبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل إلى الزمالك، وأنه على استعدادا للتنازل عن  بعض الأمور المادية، مقابل ذلك".

تابع شوبير:" عبد الله السعيد أخبر إدارة بيراميدز أيضا،  أنه منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، لكنه يريد الانتقال لـ الزمالك".

 

اقرأ ايضًا

أضاف شوبير:" ننتظر قرار بيراميدز بشأن مصير عبد الله السعيد".

تواجد عبد الله السعيد .. بيراميدز يعلن قائمته الأولى
في سياق آخر، انتهى نادي بيراميدز مؤخرا، من قيد قائمته الأولى في اتحاد الكرة ، والتي شهدت تواجد عبد الله السعيد.

وقيد نادي بيراميدز في قائمته الأولى الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - يوسف نادر "٢٠٠١" - عبد الرحمن أيمن "٢٠٠١"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - كريم الطيب - صلاح الدين يحيى "١٩٩٩" - عماد ميهوب "٢٠٠١" - إبراهيم عادل "٢٠٠١"

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي

 

 

 

 

 

أحمد صالح الزمالك نجم الزمالك الدوري السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

لوكاكو يقود تشيلسي أمام زينيت في مستهل حملة الدفاع عن دوري الأبطال

كان حلم طفولته..فرنسا تغطي قوس النصر ب 270 ألف متر قماش تكريما لذكرى هذا الفنان

البورصات العربية والمصرية..صعود مؤشر مصر والكويت وقطر ..وتراجع أبوظبي ودبي والسعودية

زاهي حواس يكشف عن الموعد المتوقع لافتتاح المتحف المصري الكبير

22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

رسمياً ظهور iphone 13 mini .. السعر و المواصفات | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

غرامة 5 آلاف جنيه.. احذر إقامة منشآت على سطح أنفاق المترو ومحطاته

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

وجوه جديدة.. أحمد شوبير يكشف مفاجآت عن انتخابات اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

فيديو

فيديوجراف.. محفظ قرآن يغتصب طفلة بالدقهلية.. قيدها وكتم أنفاسها

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ