بعد ترك إستوديو برنامج.. أحمد صالح يكشف تفاصيل مهمة عن تتويج الزمالك بالدوري

حدثت فى الفترة الأخيرة مشادة كلامية بين الكابتن أحمد صالح نجم الزمالك السابق، وأحد المذيعين أثناء الحديث عن تتويج الزمالك بالدوري، وعلى أثرها ترك نجم الزمالك الأستوديو.

قال كابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، إن السوشيال ميديا أصبحت سبب فى حدوث مشكلات بين الجماهير، معلقًا :" السوشيال ميديا كشفت حقيقة بعض الأشخاص كنا نعتقد أنهم شيوخ لكنهم غير ذلك ويريدون بث التعصب والخلافات بين الجماهير وتحديدًا جماهير الأهلى والزمالك".



وأضاف نجم الزمالك خلال حواره ببرنامج " بنت البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، أنه يشاهد بعض الأشخاص تصدر منهم ألفاظ غير مقبولة، أن هناك بعض اللاعبين تنشر بعض الأشياء على السوشيال ميديا تتسبب فى إثارة الجماهير ضد بعض، مطالبًا بمعاقبة أى شخص يخرج عن النص و يحرض الجماهير ضد بعض.



وأشار إلى أن الفترة الأخيرة المباريات أصبحت بدون جماهير، ولكن السوشيال ميديا تتسبب فى مشكلات، مطالبًا بمعاقبة أى شخص يتسبب فى إثارة المشكلات، و أن الفترة الأخيرة نشاهد المشاجرات و الألفاظ الخارجة من اللاعبين فى الملاعب و من الجماهير.



كما علق أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، على حوار اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، مع الإعلامي عمرو أديب، وقال إن كلام نجم الزمالك كانت مميز ومتزن.



وأضاف نجم الزمالك أن شيكابالا تحدث بكل صدق وحب للجماهير، مؤكدًا " كلام شيكا خارج من القلب"ورد على كلمة شيكابالا خلال اللقاء مع عمرو أديب" عندما قال حاسس أننا مش هناخد الدوري تاني"، قائلا أن كلمة شيكابالا كانت بسبب أن فريق الزمالك لم ينظم له مراسم احتفال، وهناك نجوم بالزمالك منعت من حضور مراسم التتويج بالدوري.



ولفت إلى أن فرحة الزمالك قتلت بسبب عدم الاحتفال بـ الدوري، وحضور وزير الشباب والرياضة الاحتفال.

قال كابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، إن الموسم الكروي هذا العام كان صعبًا على جميع الأندية، وذلك بسبب التوقفات الكثيرة التى تمت، أن نادي الزمالك فى هذا الموسم حصل على لقب بطل الدوري، وهذا الأمر أسعد جميع مشجعى الزمالك.

ولفت إلى أن الزمالك لم يحصل على الدوري منذ فترة طويلة ، وتوج هذا العام باللقب نتاج مجهود كبير لـ لاعبيه.

وأشار إلى أنه ضد بعض الإعلاميين فى الوسط الرياضى الذين تسببو فى مشكلات كثيرة، مطالبًا المذيعون الرياضيون بضبط النفس، وذلك لعدم حدوث مشكلات بين جماهير الفريقين.

وأوضح أنه يطالب الجميع بالروح الرياضية، مؤكدًا المشادات الكثيرة فى الفترة الأخيرة اصبحت بين جماهير الأهلى والزمالك.





شوبير يكشف آخر تطورات انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك



أكد الإعلامي أحمد شوبير أن عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، أبلغ إدارة ناديه برغبته، في الرحيل إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" عبد الله السعيد أبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل إلى الزمالك، وأنه على استعدادا للتنازل عن بعض الأمور المادية، مقابل ذلك".

تابع شوبير:" عبد الله السعيد أخبر إدارة بيراميدز أيضا، أنه منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، لكنه يريد الانتقال لـ الزمالك".

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أضاف شوبير:" ننتظر قرار بيراميدز بشأن مصير عبد الله السعيد".

تواجد عبد الله السعيد .. بيراميدز يعلن قائمته الأولى

في سياق آخر، انتهى نادي بيراميدز مؤخرا، من قيد قائمته الأولى في اتحاد الكرة ، والتي شهدت تواجد عبد الله السعيد.

وقيد نادي بيراميدز في قائمته الأولى الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - يوسف نادر "٢٠٠١" - عبد الرحمن أيمن "٢٠٠١"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - كريم الطيب - صلاح الدين يحيى "١٩٩٩" - عماد ميهوب "٢٠٠١" - إبراهيم عادل "٢٠٠١"

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي