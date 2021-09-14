برلماني: الدولة عملت على رفع كفاءة المطارات والموانئ السياحية وفقا للمقاييس العالمية

قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن تقرير إشادة الأمم المتحدة بجهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتي يظهر ذلك من خلال المشروعات القومية الجرئية التي تدعم الاهتمام بتطوير البنية التحتية بكافة المجالات ومن أهمها مجال السياحة.

و أضاف " ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة عملت علي رفع كفاءة المطارات والمواني السياحية وفقا لأحدث المقاييس العالمية وذلك لمنح السائحين خدمات مميزة مما يسهم في تشجيع السياحة من كل دول العالم، لافتا إلي أن مصر حصلت علي إشادة دولية وضعت من خلال مطار الأقصر كأفضل مطار سياحي بقارة افريقيا.

وأشار عضو لجنة السياحة، إلي أن المشروعات القومية للطرق والنقل والمواصلات ساهمت علي ضخ أموال إستثمارية جديدة بالسوق المصري، علاوة علي المساهمة في تنمية المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

وتابع النائب، ولعل مبادرة حياة كريمة هي الأقوى تأثيرا في تغيير حياة المواطنين والتي تهدف إلي منحهم العيش في بيئة آمنة تتميز بتكامل الخدمات والمرافق وكل ما يحتاجه المواطن من متطلبات العصر الحديث.

جاء ذلك بعد أن ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان "التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار"، ليضم مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة نفذت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات: النقل، والكهرباء والطاقة، الغاز، والمشروعات الرياضية والخدمية، فضلا عن المجالات الاخرى وبفضل ذلك شهد العالم أجمع لمصر أنه بالرغم من قسوة جائحة "كورونا" عالميا، استطاعت أن تصمد وأن تستمر في عملية التنمية والتقدم، وهو ما جعلها تتقدم في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

وأضاف: مع كل التحديات الكبيرة التي تواجهنا، والطريق الطويل الذي نمضي فيه، فإن الدولة المصرية لديها الخطة المتكاملة للسنوات القادمة حتى 2030، ونحن نستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو العالية، والربع الأخير من العام المالي الماضي إبريل –يونيو 2021، شهد عودة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.7%.

وتابع: هذا ما يجعلنا مطمئنين أن العام الجاري، والأعوام المقبلة سنستمر بهذه المعدلات مع العمل بكل قوة على مجابهة التحديات الرئيسية وعلى رأسها قضية التنمية البشرية والنمو السكاني المتزايد، الذي يحتاج منا أن نعي كمواطنين أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كافة المسارات.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية اليوم تتبنى مسألة التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في مشروعات التنمية فضلا عن تبني التحول الرقمي، والميكنة الخاصة بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة، من منطلق ايمان الحكومة أن هذا هو المستقبل الذى نطمح به لكافة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد، وبالتعاون مع شركائنا فى العديد من المنظمات المختلفة المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأهمية وضع تقرير التنمية البشرية تحت أعينها، ودراسة كافة التوصيات الصادرة عن التقرير، والعمل على سرعة تفعيلها خلال الفترة القادمة، مختتما كلمته بأن مصر تستمر فى الانطلاق برؤية قيادتها وإرادة شعبه.