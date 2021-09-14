برشلونة يهاجم بايرن ميونخ بـ ديباي ودي يونج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو

خط الوسط: سيرجيو روبيرتو - سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري - جوردي ألبا

خط الهجوم: ممفيس ديباي - لوك دي يونج

تشكيل بايرن ميونخ

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - نيكولاس زوله - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي