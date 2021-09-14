خالد ميري: مصر وضعت أعمدة الجمهورية الجديدة بشكل واعٍ

قال الكاتب الصحفى خالد ميري، إن مصر وضعت أعمدة الجمهورية الجديدة بشكل واعى و برؤية واضحة للمستقبل، وفى جميع المجالات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى كل شئ، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتخذ القرارات المناسبة للمصريين.



ولفت إلى أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة، و الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومن أجل الحصول على جميع حقوقه.



وأشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى نقطة مضيئة فى تاريخ مصر، وأن هذا الأمر يتم لأول مرة.



وأوضح أن ما تم فى الـ 7 سنوات الأخيرة يوضح الجهد الكبير لـ المسئولين بالدولة، وأن الرئيس أكد أن مبادرة حياة كريمة تصل تكلفتها 700 مليار جنيه.



وكشف أن الدولة توفر مياه نظيفة، و تقوم بتوصيل شبكات الصرف الصحي، وتقوم ببناء مدارس و مستشفيات، وكل شئ من اجل المواطنين المصريين.

