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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة الجديدة: نوفر سكنا فندقيا للطلاب غير شامل الوجبات

جامعة المنصورة الجديدة
جامعة المنصورة الجديدة

قال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه جاري التجهيز لسكن الطلاب والذي سيكون متاح مع بداية العام الدراسي الجديد ، مشيرا إلى أن الجامعة توفر للطالب غرفة فندقية مجهزة مع كل الادوات الخاصة بكل طالب وذلك بـ2000 جنيه شهريا غير شامل الوجبات.

واضاف " الخولي " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن الجامعة  هذا العام تضم كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

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تنسيق الجامعات 2021 .. رابط نتيجة تقليل الاغتراب

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لقاح كورونا بالجامعات.. التعليم العالي: الأمر لا يتوقف على التطعيم فقط

وأوضح أنه مجال العلوم الهندسية في جامعة المنصورة الجديدة يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).

وأشار إلى أن برامج  جامعة المنصورة الجديدة تشمل مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

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