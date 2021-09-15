اليوم.. نظر تجديد حبس سمكري البني آدمين

تنظر جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، لنظر تجديد حبس يوسف خيري، المعروف إعلاميًا باسم "سمكري البني آدمين" في اتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد أغلقت، مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه لقب "سمكرى البنى آدمين"، وافتتح مركزا للعلاج الطبيعي فى منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين، طالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.
وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو "يوسف خيري.ع" وشهرته “سمكرى البنى آدمين”، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.