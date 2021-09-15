اليوم.. نظر تجديد حبس سمكري البني آدمين

تنظر جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، لنظر تجديد حبس يوسف خيري، المعروف إعلاميًا باسم "سمكري البني آدمين" في اتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد أغلقت، مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه لقب "سمكرى البنى آدمين"، وافتتح مركزا للعلاج الطبيعي فى منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين، طالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.



وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو "يوسف خيري.ع" وشهرته “سمكرى البنى آدمين”، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.